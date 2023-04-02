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Російські силовики вже знайшли крайнього у підриві Татарського: свіжі подробиці

2 квітня 2023 22:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Наслідки вибуху в кафе у Петербурзі
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Російські "правоохоронці" вже знайшли "крайню" у вибуху в кафе Пригожина у Санкт-Петербурзі. У росії заявили, що це нібито мешканка Івано-Франківська.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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Російські пропагандисти стверджують, що дівчину, яка вручила статуетку Татарському, звати Марія Ярун і вона нібито з Івано-Франківська, а на так званому "творчому вечорі" вона представилася Анастасією.

"Наразі вона знаходиться в одній із лікарень Санкт-Петербурга. Її стан лікарі оцінюють як середнього ступеня важкості", — пишуть росЗМІ.

Що відомо про вибух у кафе Пригожина в Петербурзі

Згодом губернатор Петербурга повідомив, що кількість постраждалих після вибуху в кафе зросла до 25 осіб, 19 госпіталізовано.

За словами Беглова, всі екстрені та спеціальні служби міста залучені після того, що сталося.

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Кафе після вибуху

Зазначається, що у цьому закладі часто проводяться так звані "патріотичні вечори". Раніше кафе належало Євгену Пригожину. Щовихідних там збирається пропагандистський клуб Кібер Z фронт.

Нагадаємо, 2 квітня у кафе "Стріт-бар" на Університетській набережній у центрі Санкт-Петербурга, де проводив свій так званий "творчий вечір" Владлен Татарський, стався вибух. Пропагандист загинув.

З цього приводу  в росії розпочалась істерика. Так, пропагандист Антон Красовський сказав, що наступним може бути він і не воювати з Україною росія не може.

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