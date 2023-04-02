Российские силовики уже нашли крайнего в подрыве Татарского: свежие подробности
Российские "правоохранители" уже нашли "крайнюю" при взрыве в кафе Пригожина в Санкт-Петербурге. В россии заявили, что это якобы жительница Ивано-Франковска.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Кого обвиняют пропагандисты
Российские пропагандисты утверждают, что девушку, вручившую статуэтку Татарскому, зовут Мария Ярун и она якобы из Ивано-Франковска, а на так называемом "творческом вечере" она представилась Анастасией.
"Пока она находится в одной из больниц Санкт-Петербурга. Ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести", — пишут росСМИ.
Что известно о взрыве в кафе Пригожина в Петербурге
Впоследствии губернатор Петербурга сообщил, что количество пострадавших после взрыва в кафе возросло до 25 человек, 19 госпитализированы.
По словам Беглова, все экстренные и специальные службы города привлечены после случившегося.
Отмечается, что в этом заведении часто проводятся так называемые "патриотические вечера". Ранее кафе принадлежало Евгению Пригожину. Каждые выходные там собирается пропагандистский клуб Кибер Z фронт.
Напомним, 2 апреля в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга, где проводил свой так называемый "творческий вечер" Владлен Татарский, произошел взрыв. Пропагандист погиб.
На этот счет в россии началась истерика. Так, пропагандист Антон Красовский сказал, что следующим может быть он и не воевать с Украиной россия не может.