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Російські туристи у Туреччині вкрали з ресторану 35 кг їжі

1 серпня 2023 22:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Російські туристи у Туреччині вкрали з ресторану 35 кг їжі
Їжа, яку вкрали росіяни. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські туристи у Туреччині вкрали десятки кілограмів їжі в ресторані Анталії. Масштаби "гостинців", які вони хотіли привезти до РФ, вразили всіх працівників готелю.

Відео поширилося у Telegram-каналах.

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Туристи з РФ зізналися, що винесли зі шведського столу 35 кг їжі.

"Дівчатка, ми поїсти хотіли. Гостинці. Та це ми вам залишили... Дорога, в поїзд поїсти", — умовляла персонал росіянка.

Працівники готелю знайшли у росіян два великі пакети сухофруктів, свіжі фрукти, напої в банках, десятки пакетиків із чаєм, упаковки з печивом, цукор, вершкове масло та джеми. До того ж вони хотіли вкрасти мило, шампуні та гелі для душу, які персонал залишав для користування в номері. 

Нагадаємо, в одному з ресторанів Чорногорії офіціанти побили неадекватних російських туристів, які влаштували дебош. Вони нападали на людей та трощили меблі.

Також ми писали, що російських туристів не пустили на відпочинок до Ізраїлю. До того ж в них забрали паспорти та залишили без їжі, а також місця для ночівлі.

Додамо, у турецькій Аланьї охоронці готелю побили росіянина. Перед цим у нього та його дружину туристи кидали пляшки з водою, коли пара відпочивала біля басейну. 

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