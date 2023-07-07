Турки побили росіянина в готелі: відео

Росіянин, якого побили у Туреччині. Фото: скриншот

У турецькій Аланьї охоронці готелю побили росіянина. Перед цим в нього та його дружину туристи кидали пляшки з водою, коли пара відпочивала біля басейну.

Відео бійки оприлюднила у мережу дружина росіянина, після чого його почали поширювати росЗМІ.

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У Туреччині побили росіянина

Як повідомляють ЗМІ, пара росіян живуть у Туреччині вже рік.

Під час того, як вони відпочивали біля басейну, деякі туристи почали кидати у них пляшки з водою. Пара відразу звернулась на рецепшн. Однак, персонал готелю проігнорував їх прохання, аргументуючи це тим, що "вони росіяни, так їм і треба".

На тлі цього у росіянина розпочався конфлікт з охоронцем готелю, до якого приєдналися ще двоє його колег.

Дружина постраждалого вимагала викликати швидку. Її прохання звучало з використанням нецензурної лексики у бік персоналу.

Як кажуть представники готелю, росіянина врешті забрали до лікарні.

Увага! Відео містять нецензурну лексику.

Нагадаємо, у Туреччині виселили з готелю росіянина, який побажав смерті українцям. Відтак, на одному із курортів Туреччини трапився скандал через російського туриста, який зізнався, що воював на Донбасі та побажав смерті українцям. Одна із відпочивальниць звернулась до поліції.