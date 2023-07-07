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В турецком отеле избили россиянина: в сети показали видео

7 июля 2023 18:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Турки избили россиянина в отеле: видео
Россиянин, избитый в Турции. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В турецкой Аланьи охранники отеля избили россиянина. Перед этим в него и его жену туристы бросали бутылки с водой, когда пара отдыхала у бассейна.

Видео потасовки обнародовала в сеть жена россиянина, после чего его начали распространять росСМИ.

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Как сообщают СМИ, пара россиян живут в Турции уже год.

В то время как они отдыхали у бассейна, некоторые туристы начали бросать в них бутылки с водой. Пара сразу обратилась на рецепшн. Однако персонал отеля проигнорировал их просьбу, аргументируя это тем, что "они россияне, так им и нужно".

На фоне этого у россиянина начался конфликт с охранником отеля, к которому присоединились еще двое его коллег.

Жена пострадавшего требовала вызвать скорую. Ее просьба звучала с использованием нецензурной лексики в сторону персонала.

Как говорят представители гостиницы, россиянина все же забрали в больницу.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.

Напомним, в Турции выселили из гостиницы россиянина, пожелавшего смерти украинцам. Следовательно, на одном из курортов Турции разразился скандал из-за российского туриста, который признался, что воевал на Донбассе и пожелал смерти украинцам. Одна из отдыхающих обратилась в полицию.

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