Турки избили россиянина в отеле: видео

В турецком отеле избили россиянина: в сети показали видео
В турецкой Аланьи охранники отеля избили россиянина. Перед этим в него и его жену туристы бросали бутылки с водой, когда пара отдыхала у бассейна.
Видео потасовки обнародовала в сеть жена россиянина, после чего его начали распространять росСМИ.
В Турции избили россиянина
Как сообщают СМИ, пара россиян живут в Турции уже год.
В то время как они отдыхали у бассейна, некоторые туристы начали бросать в них бутылки с водой. Пара сразу обратилась на рецепшн. Однако персонал отеля проигнорировал их просьбу, аргументируя это тем, что "они россияне, так им и нужно".
На фоне этого у россиянина начался конфликт с охранником отеля, к которому присоединились еще двое его коллег.
Жена пострадавшего требовала вызвать скорую. Ее просьба звучала с использованием нецензурной лексики в сторону персонала.
Как говорят представители гостиницы, россиянина все же забрали в больницу.
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику.
Напомним, в Турции выселили из гостиницы россиянина, пожелавшего смерти украинцам. Следовательно, на одном из курортов Турции разразился скандал из-за российского туриста, который признался, что воевал на Донбассе и пожелал смерти украинцам. Одна из отдыхающих обратилась в полицию.