Российские туристы в Турции украли из ресторана 35 кг еды

Еда, которую украли россияне. Фото: скриншот

Российские туристы в Турции украли десятки килограммов еды в ресторане Анталии. Масштабы "гостинцев", которые они хотели привезти в РФ, поразили всех работников гостиницы.

Видео распространилось в Telegram-каналах.

Читайте также:

Голодающие россияне в Турции

Туристы из РФ признались, что вынесли со шведского стола 35 кг еды.

"Девочки, мы поесть хотели. Гостинцы. Но это мы вам оставили... Дорога, в поезд поесть", — уговаривала персонал россиянка.

Работники отеля обнаружили у россиян два крупных пакета сухофруктов, свежие фрукты, напитки в банках, десятки пакетиков с чаем, упаковки с печеньем, сахар, сливочное масло и джемы. К тому же они хотели украсть мыло, шампуни и гели для душа, которые оставлял персонал для пользования в номере.

Напомним, в одном из ресторанов Черногории официанты избили неадекватных российских туристов, устроивших дебош. Они нападали на людей и крушили мебель.

Также мы писали, что российских туристов не пустили на отдых в Израиль. К тому же у них забрали паспорта и оставили без еды, а также места для ночлега.

Добавим, в турецкой Аланье охранники гостиницы избили россиянина. Перед этим у него и его жену туристы бросали бутылки с водой, когда пара отдыхала у бассейна.