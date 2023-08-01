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Российские туристы в Турции украли из ресторана 35 кг еды

1 августа 2023 22:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Российские туристы в Турции украли из ресторана 35 кг еды
Еда, которую украли россияне. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские туристы в Турции украли десятки килограммов еды в ресторане Анталии. Масштабы "гостинцев", которые они хотели привезти в РФ, поразили всех работников гостиницы.

Видео распространилось в Telegram-каналах.

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Голодающие россияне в Турции

Туристы из РФ признались, что вынесли со шведского стола 35 кг еды.

"Девочки, мы поесть хотели. Гостинцы. Но это мы вам оставили... Дорога, в поезд поесть", — уговаривала персонал россиянка.

Работники отеля обнаружили у россиян два крупных пакета сухофруктов, свежие фрукты, напитки в банках, десятки пакетиков с чаем, упаковки с печеньем, сахар, сливочное масло и джемы. К тому же они хотели украсть мыло, шампуни и гели для душа, которые оставлял персонал для пользования в номере.

Напомним, в одном из ресторанов Черногории официанты избили неадекватных российских туристов, устроивших дебош. Они нападали на людей и крушили мебель.

Также мы писали, что российских туристов не пустили на отдых в Израиль. К тому же у них забрали паспорта и оставили без еды, а также места для ночлега.

Добавим, в турецкой Аланье охранники гостиницы избили россиянина. Перед этим у него и его жену туристы бросали бутылки с водой, когда пара отдыхала у бассейна.

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