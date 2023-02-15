Санкції проти росії: видавці знайшли спосіб випускати іноземні книги без ліцензії на переклад

Російські видавці придумали хитрість, як випускати іноземні книги без ліцензії на переклад
Російські видавництва почали випускати перекази іноземних книг. Таким чином вони знайшли вихід в умовах, коли автори відмовляються надавати офіційну ліцензію на переклад.
Про це пише Forbes Russia.
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Які книги "переказали" у росії
У такому форматі в рф, зокрема, з'являться мемуари принца Гаррі, правами на які володіє Penguin Random House, який пішов з російського ринку. Переказ книги з'явиться на платформі "Літрес", заявили в компанії.
"Мемуари герцога Сассекського поки що не видані в Росії і вперше публікуються російською мовою в єдиному форматі — скороченій версії, стислому викладі", — йдеться в пресрелізі. Короткий виклад книги на замовлення "Літрес" зробив сервіс Smart Reading.
Одночасно переказ мемуарів випускає і "Эксмо-АСТ", заявив "Коммерсанту" представник групи. Книга вийде в рамках проєкту CrossReads видавництва "Бомбора" (входить до групи "Эксмо-АСТ") 16 лютого в електронному та аудіоформаті і наприкінці місяця - у друці. Перший наклад становитиме 3000 примірників.
"У саммарі будуть відображені ключові ідеї книжки без використання уривків із неї: авторка самарі прочитала книжку англійською та переказала своєю мовою. Як і Smart Reading, ми спираємося на закон про цитування", — пояснив газеті гендиректор "Эксмо" Євген Кап'єв.
За його словами, у компанії розглядають проєкт як "стартап, який допоможе частково розв'язати проблему доступності новинок нон-фікшену, і як альтернативу примусовій ліцензії".
Наскільки це законно
Директор департаменту з розвитку контенту ГК "Літрес" Євген Селіванов у розмові з виданням заявив, що випуск переказів зумовлений не тільки проблемами з ліцензуванням.
"У читачів дедалі менше часу, щоб читати або слухати той чи інший нон-фікшен цілком", — зазначив він.
Проте не всі учасники ринку поділяють такий підхід.
"Можливо, офіційно переказ без дозволу і не порушує закон, але суто по-людськи так робити не варто", — зазначив головний редактор видавництва Individuum Фелікс Сандалов.
Видавець Ad Marginem Press Михайло Котомін також негативно оцінив ідею саммарі.
"Допускати піратство в тому чи іншому вигляді — а формат саммарі можна вважати завуальованим піратством, — значить відкидати російський ринок легального контенту на кілька років назад", — заявив співрозмовник "Комерсанта" серед російських видавців, який побажав залишитися анонімним.
Нагадаємо, Європейський Союз готує черговий, десятий пакет санкцій проти російської федерації. Також у санкційному пакеті йтиметься про іранські підприємства.