Санкції проти росії: видавці знайшли спосіб випускати іноземні книги без ліцензії на переклад

У росії вирішили "переказати" мемуари принца Гаррі

Російські видавництва почали випускати перекази іноземних книг. Таким чином вони знайшли вихід в умовах, коли автори відмовляються надавати офіційну ліцензію на переклад.

Про це пише Forbes Russia.

Які книги "переказали" у росії

У такому форматі в рф, зокрема, з'являться мемуари принца Гаррі, правами на які володіє Penguin Random House, який пішов з російського ринку. Переказ книги з'явиться на платформі "Літрес", заявили в компанії.

"Мемуари герцога Сассекського поки що не видані в Росії і вперше публікуються російською мовою в єдиному форматі — скороченій версії, стислому викладі", — йдеться в пресрелізі. Короткий виклад книги на замовлення "Літрес" зробив сервіс Smart Reading.

Одночасно переказ мемуарів випускає і "Эксмо-АСТ", заявив "Коммерсанту" представник групи. Книга вийде в рамках проєкту CrossReads видавництва "Бомбора" (входить до групи "Эксмо-АСТ") 16 лютого в електронному та аудіоформаті і наприкінці місяця - у друці. Перший наклад становитиме 3000 примірників.

"У саммарі будуть відображені ключові ідеї книжки без використання уривків із неї: авторка самарі прочитала книжку англійською та переказала своєю мовою. Як і Smart Reading, ми спираємося на закон про цитування", — пояснив газеті гендиректор "Эксмо" Євген Кап'єв.

За його словами, у компанії розглядають проєкт як "стартап, який допоможе частково розв'язати проблему доступності новинок нон-фікшену, і як альтернативу примусовій ліцензії".

Наскільки це законно

Директор департаменту з розвитку контенту ГК "Літрес" Євген Селіванов у розмові з виданням заявив, що випуск переказів зумовлений не тільки проблемами з ліцензуванням.

"У читачів дедалі менше часу, щоб читати або слухати той чи інший нон-фікшен цілком", — зазначив він.

Проте не всі учасники ринку поділяють такий підхід.

"Можливо, офіційно переказ без дозволу і не порушує закон, але суто по-людськи так робити не варто", — зазначив головний редактор видавництва Individuum Фелікс Сандалов.

Видавець Ad Marginem Press Михайло Котомін також негативно оцінив ідею саммарі.

"Допускати піратство в тому чи іншому вигляді — а формат саммарі можна вважати завуальованим піратством, — значить відкидати російський ринок легального контенту на кілька років назад", — заявив співрозмовник "Комерсанта" серед російських видавців, який побажав залишитися анонімним.

Нагадаємо, Європейський Союз готує черговий, десятий пакет санкцій проти російської федерації. Також у санкційному пакеті йтиметься про іранські підприємства.