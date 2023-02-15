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Российские издатели придумали хитрость, как выпускать иностранные книги без лицензии на перевод

15 февраля 2023 18:15
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Санкции против России: издатели нашли способ выпускать иностранные книги без лицензии на перевод
В россии решили "пересказать" мемуары принца Гарри
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские издательства начали издавать переводы иностранных книг. Таким образом, они нашли выход в условиях, когда авторы отказываются предоставлять официальную лицензию на перевод.

Об этом пишет Forbes Russia.

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В таком формате в россии, в частности, появятся мемуары принца Гарри, правами на которые владеет ушедший с российского рынка Penguin Random House. Перевод книги появится на платформе "Литрес", заявили в компании.

"Мемуары герцога Сассекского пока не изданы в россии и впервые публикуются на русском языке в едином формате — сокращенной версии, кратком изложении", — говорится в пресс-релизе. Краткое изложение книги по заказу "Литрес" сделал сервис Smart Reading.

В то же время пересказ мемуаров выпускает и "Эксмо-АСТ", заявил "Коммерсанту" представитель группы. Книга выйдет в рамках проекта CrossReads издательства "Бомбора" (входит в группу "Эксмо-АСТ") 16 февраля в электронном и аудиоформате и в конце месяца – в печати. Первый тираж будет составлять 3000 экземпляров.

"В саммари будут отражены ключевые идеи книги без использования отрывков из нее: автор саммари прочитала книгу на английском и пересказала на своем языке. Как и Smart Reading, мы опираемся на закон о цитировании", — пояснил газете гендиректор "Эксмо" Евгений Капьев.

По его словам, в компании рассматривают проект как "стартап, который поможет частично решить проблему доступности новинок нон-фикшена, и как альтернативу принудительной лицензии".

Насколько это законно

Директор департамента по развитию контента ГК "Литрес" Евгений Селиванов в разговоре с изданием заявил, что выпуск переводов обусловлен не только проблемами с лицензированием.

"У читателей все меньше времени, чтобы читать или слушать тот или иной нон-фикшен полностью", — отметил он.

Однако не все участники рынка разделяют такой подход.

"Возможно, официально изложение без разрешения и не нарушает закон, но чисто по-человечески так поступать не стоит", — отметил главный редактор издательства Individuum Феликс Сандалов.

Издатель Ad Marginem Press Михаил Котомин также отрицательно оценил идею саммари.

"Допускать пиратство в том или ином виде  а формат саммари можно считать завуалированным пиратством, — значит отбрасывать российский рынок легального контента на несколько лет назад", — заявил пожелавший остаться анонимным собеседник "Коммерсанта" среди российских издателей.

Напомним, Европейский Союз готовит очередной десятый пакет санкций против российской федерации. Также в санкционном пакете речь пойдет об иранских предприятиях.

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