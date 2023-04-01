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Російський депутат зганьбився під час суперечки з українським дипломатом: що трапилось

1 квітня 2023 19:40
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Сергій Миронов
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Нещодавно у соцмережі Twitter відбулась суперечка між російським депутатом та українським чиновником, де перший дуже зганьбився. Він не мав ні найменшого уявлення про творчість радянського поета Висоцького і назвав його бездарністю.

Про це повідомляють у Telegram-каналі "Ми Україна. Новини сьогодні".

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Так, експосол України в Австрії Олександр Щерба у коментарі під черговою нісенітницею голови фракції "Справедлива росія" в Держдумі Сергія Миронова написав цитату радянського актора, співака і поета Володимира Висоцького. На що Миронов написав: "І що це таке? Бездарність!".

На що Щерба йому відповів: "Це Висоцький, придурок! Ти хоч якесь уявлення про свою власну культуру маєш?".

Після цього Миронов спробував "затерти сліди" і видалити свої ганебні твіти, однак залишились знімки екрана. які нікуди не зникли.

скріншот

скріншот

Нагадаємо, нещодавно під час виступу самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка, в якому він розповідав про розміщення ядерної зброї, російський пропагандист Сергій Карнаухов занудьгував і зробив фото глибокого декольте глядачки із зали. При цьому глядачі бачили всі дії, які Карнаухов робив зі свого планшета.

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