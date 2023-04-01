Российский депутат опозорился во время спора с украинским дипломатом: что случилось

Сергей Миронов

Недавно в соцсети Twitter произошел спор между российским депутатом и украинским чиновником, где первый очень опозорился. Он не имел ни малейшего представления о творчестве советского поэта Высоцкого и назвал его бездарностью.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Мы Украина. Новости сегодня".

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Так, экс посол Украины в Австрии Александр Щерба в комментарии под очередной чепухой главы фракции "Справедливая россия" в Госдуме Сергея Миронова написал цитату советского актера, певца и поэта Владимира Высоцкого. На что Миронов написал: "И что это такое? Бездарность!"

На что Щерба ему ответил: "Это Высоцкий, придурок! Ты хоть какое-нибудь представление о своей собственной культуре имеешь?" .

После этого Миронов попытался "затереть следы" и удалить позорные твиты, однако остались снимки экрана, которые никуда не исчезли.

Напомним, недавно во время выступления самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенка, в котором он рассказывал о размещении ядерного оружия, российский пропагандист Сергей Карнаухов заскучал и сделал фото глубокого декольте зрительницы из зала. При этом зрители видели все действия, которые Карнаухов совершал из своего планшета.