Российский депутат опозорился во время спора с украинским дипломатом: что случилось
Недавно в соцсети Twitter произошел спор между российским депутатом и украинским чиновником, где первый очень опозорился. Он не имел ни малейшего представления о творчестве советского поэта Высоцкого и назвал его бездарностью.
Об этом сообщают в Telegram-канале "Мы Украина. Новости сегодня".
Как опозорился российский депутат
Так, экс посол Украины в Австрии Александр Щерба в комментарии под очередной чепухой главы фракции "Справедливая россия" в Госдуме Сергея Миронова написал цитату советского актера, певца и поэта Владимира Высоцкого. На что Миронов написал: "И что это такое? Бездарность!"
На что Щерба ему ответил: "Это Высоцкий, придурок! Ты хоть какое-нибудь представление о своей собственной культуре имеешь?" .
После этого Миронов попытался "затереть следы" и удалить позорные твиты, однако остались снимки экрана, которые никуда не исчезли.
Напомним, недавно во время выступления самопровозглашенного президента беларуси александра лукашенка, в котором он рассказывал о размещении ядерного оружия, российский пропагандист Сергей Карнаухов заскучал и сделал фото глубокого декольте зрительницы из зала. При этом зрители видели все действия, которые Карнаухов совершал из своего планшета.