Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow Чили в огне: несколько дней в стране бушуют масштабные лесные пожары arrow

Чили в огне: несколько дней в стране бушуют масштабные лесные пожары

9 февраля 2023 13:43
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор
Лесные пожары в Чили. Фоторепортаж
Огонь уничтожил сотни гектаров леса. Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор

В Чили уже несколько дней бушуют лесные пожары. При этом спасатели пытаются сохранить популяцию самого маленького в мире оленя.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

Лесные пожары в Чили

В сообщении указывается, что в Чили уничтожены сотни домов. При этом пожар поставил под угрозу популяцию самого маленького в мире оленя. Вчера огонь распространился на новые районы, сжигая места обитания уязвимых лесных животных.

"Мы призываем всех, кто может, позаботиться о горящих лесах, а также о наших животных, образцах жизненной важности", — сказала менеджер центра реабилитации диких животных в Чильяне Валентина Аравена. 

Ранее сообщалось, что пожары охватили более 300 тысяч гектаров. Власти заявили, что около 2180 человек получили ранения и 1180 домов были уничтожены.

Чили

Лесные пожары в Чили
Томе, Чили. 8 февраля 2023 года. Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
Лесные пожары в Чили
Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
Лесные пожары в Чили
Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
Лесные пожары в Чили
Самый маленький в мире олень пуда под угрозой уничтожения из-за пожаров. Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
Лесные пожары в Чили
В Чили сгорели сотни домов. Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
Лесные пожары в Чили
Фото: REUTERS/Juan Gonzalez
Лесные пожары в Чили
Фото: REUTERS/Juan Gonzalez
Лесные пожары в Чили
Местные жители помогают спасателям в борьбе с огнем. Фото: REUTERS/Juan Gonzalez
Лесные пожары в Чили
Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
Лесные пожары в Чили
Ветеринары оказывают помощь спасенному из пожара коту. Фото: REUTERS/Juan Gonzalez
Лесные пожары в Чили
Фото: REUTERS/Juan Gonzalez
Лесные пожары в Чили
Фото: REUTERS/Juan Gonzalez
Лесные пожары в Чили
Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
Лесные пожары в Чили
Фото: REUTERS/Juan Gonzalez
Лесные пожары в Чили
Местные жители помогают спасателям в борьбе с огнем. Фото: REUTERS/Juan Gonzalez

Напомним, что Чили охватили лесные пожары. По меньшей мере погибло 23 человека,  также пострадали 979 человек. По словам министра внутренних дел Мануэля Монсалве, погибло 23 человека. При этом он уточнил, что в субботу все еще были активны 232 лесных пожара, в том числе 16, которые начались ранее в тот же день.

Температура воздуха в регионе подскочила до +40°С. Это мешает усилиям по сдерживанию пожаров. Президент Габриэль Борич, прервавший отпуск, чтобы поспешить в город Консепсьон, расположенный в 510 километрах к югу от столицы Сантьяго, написал в твиттере, что продолжит работать, "чтобы противостоять лесным пожарам и помогать семьям".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Новина з відео

18:33 В КМВА показали последствия взрыва на территории бывшего завода

18:25 Оскароносный режиссер Азанавичюс встретился с Зеленским и стал послом UNITED 24

18:25 Подоляк сообщил, что рф уже начала наступление в Донецкой и Луганской областях

18:20 Одесса готовит второй волонтерский десант в Херсон: нужны водители и электрики

Новина з відео

18:05 "Некоторые города разрушены полностью": турецкий политолог рассказал, какая ситуация в стране после серии землетрясений

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:03 Андрей Лунин признан одним из лучших игроков "Реала": помог одержать важную победу

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

17:57 Сумская не сдержала слез, когда рассказывала о дочери и внуках в россии: "Все прослушивается"

17:55 Евросоюз намерен притянуть рф к ответственности за агрессию в Украине

Эксклюзив

17:40 Угрозы для Одесской области нет: россияне не рискнут идти в наступление в этом направлении — Резников

Новина з відео

18:33 В КМВА показали последствия взрыва на территории бывшего завода

Новина з відео

18:05 "Некоторые города разрушены полностью": турецкий политолог рассказал, какая ситуация в стране после серии землетрясений

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 10 февраля: Тельцам — отвлечься от проблем, Стрельцам — время общения

Эксклюзив

17:10 И накормят, и обогреют: печки-буржуйки от одесских волонтеров, разработанные для передовой

Новина з відео

17:05 "От нас зависит безопасность всей Европы": Президент Украины обратился к Евросовету

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

16:40 Литва предоставит Украине зенитные комплексы для борьбы с иранскими дронами

Новина з відео

12:20 Зеленский выступает с речью в Европарламенте: главные тезисы

Новина з відео

11:44 Попытка рф захватить всю территорию Донбасса до конца марта ​​​​​​​не обоснована в военном смысле, — Юсов

Новина з відео

11:15 В россии произошел взрыв в многоэтажке: есть погибшие

Новина з відео

08:01 Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

17:19 США сигнализируют о долгосрочной поддержке Украины

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Эксклюзив

18:30 "Если не мы, то найдут гражданские": интервью с сапером о разминировании Киевской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:30 Псевдожурналисты возвращают "совок" в Мариуполь: обзор пропагандистского контента

Эксклюзив

17:00 "Отмена льгот для игорного бизнеса никак не повлияет на увеличение бюджета", — эксперт по туризму Фазиль Аскеров

Эксклюзив

16:54 Тяжелое дело: успеют ли танки на войну

08:00 Чемпионы по стуку: россияне пишут доносы на украинцев, пацифистов и Третьяковскую галерею

23:00 Второй день войны с природой: землетрясения, шторм и оползни

Актуальное по теме

None 9 Февраль 18:46

В КМВА показали последствия взрыва на территории бывшего завода

None 9 Февраль 18:18

Оскароносный режиссер Азанавичюс встретился с Зеленским и стал послом UNITED 24

None 9 Февраль 18:23

Подоляк сообщил, что рф уже начала наступление в Донецкой и Луганской областях

None 9 Февраль 17:22

Одесса готовит второй волонтерский десант в Херсон: нужны водители и электрики

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB