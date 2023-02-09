Лесные пожары в Чили. Фоторепортаж

Чили в огне: несколько дней в стране бушуют масштабные лесные пожары
В Чили уже несколько дней бушуют лесные пожары. При этом спасатели пытаются сохранить популяцию самого маленького в мире оленя.
Об этом пишет Reuters.
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Лесные пожары в Чили
В сообщении указывается, что в Чили уничтожены сотни домов. При этом пожар поставил под угрозу популяцию самого маленького в мире оленя. Вчера огонь распространился на новые районы, сжигая места обитания уязвимых лесных животных.
"Мы призываем всех, кто может, позаботиться о горящих лесах, а также о наших животных, образцах жизненной важности", — сказала менеджер центра реабилитации диких животных в Чильяне Валентина Аравена.
Ранее сообщалось, что пожары охватили более 300 тысяч гектаров. Власти заявили, что около 2180 человек получили ранения и 1180 домов были уничтожены.
Чили
Напомним, что Чили охватили лесные пожары. По меньшей мере погибло 23 человека, также пострадали 979 человек. По словам министра внутренних дел Мануэля Монсалве, погибло 23 человека. При этом он уточнил, что в субботу все еще были активны 232 лесных пожара, в том числе 16, которые начались ранее в тот же день.
Температура воздуха в регионе подскочила до +40°С. Это мешает усилиям по сдерживанию пожаров. Президент Габриэль Борич, прервавший отпуск, чтобы поспешить в город Консепсьон, расположенный в 510 километрах к югу от столицы Сантьяго, написал в твиттере, что продолжит работать, "чтобы противостоять лесным пожарам и помогать семьям".