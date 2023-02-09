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Чилі у вогні: кілька днів в країні вирують масштабні лісові пожежі

9 лютого 2023 13:43
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор
Лісові пожежі в Чилі. Фоторепортаж
Вогонь знищів сотні гектарів лісу. Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор

У Чилі вже кілька днів вирують лісові пожежі. При цьому рятувальники намагаються зберегти популяцію найменшого у світі оленя.

Про це пише Reuters.

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Лісові пожежі в Чилі

У повідомленні зазначається, що в Чилі знищено сотні будинків. При цьому пожежа поставила під загрозу популяцію найменшого у світі оленя. Вчора вогонь поширився на нові райони, спалюючи місця проживання вразливих лісових тварин.

"Ми закликаємо всіх, хто може, подбати про ліси, що горять, а також про наших тварин, зразки життєвої важливості", — сказала менеджер центру реабілітації диких тварин у Чильяні Валентина Аравена.

Раніше повідомлялося, що пожежі охопили понад 300 тисяч гектарів. Влада заявила, що близько 2180 осіб отримали поранення і 1180 будинків було знищено.

Чилі

Лісові пожежі в Чілі
Томе, Чилі. 8 лютого 2023 року. Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
Лісові пожежі в Чілі
Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
Лісові пожежі в Чілі
Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
Лісові пожежі в Чілі
Найменьший в світі олень пуду під загрозою знищення через пожежі. Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
Лісові пожежі в Чілі
В Чилі згоріли сотни будинків. Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
Лісові пожежі в Чілі
Фото: REUTERS/Juan Gonzalez
Лісові пожежі в Чілі
Фото: REUTERS/Juan Gonzalez
Лісові пожежі в Чілі
Місцеві мешканці допомагають рятувальникам у боротьбі з вогнем. Фото: REUTERS/Juan Gonzalez
Лісові пожежі в Чілі
Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
Лісові пожежі в Чілі
Ветеринари надають допомогу врятованному із пожежі коту.  Фото: REUTERS/Juan Gonzalez
Лісові пожежі в Чілі
Фото: REUTERS/Juan Gonzalez
Лісові пожежі в Чілі
Фото: REUTERS/Juan Gonzalez
Лісові пожежі в Чілі
Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
Лісові пожежі в Чілі
Фото: REUTERS/Juan Gonzalez
Лісові пожежі в Чілі
Місцеві мешканці допомагають рятувальникам у боротьбі з вогнем. Фото: REUTERS/Juan Gonzalez

Нагадаємо, що Чилі охопили лісові пожежі. Щонайменше загинуло 23 особи, також постраждали 979 осіб. За словами міністра внутрішніх справ Мануеля Монсалве, загинуло 23 особи. При цьому він уточнив, що в суботу все ще були активними 232 лісові пожежі, у тому числі 16, які почалися раніше того ж дня.

Температура повітря у регіоні підскочила до 40°С. Це заважає зусиллям щодо стримування пожеж. Президент Габріель Борич, який перервав відпустку, щоб поспішити в місто Консепсьйон, розташоване за 510 кілометрів на південь від столиці Сантьяго, написав у Твіттері, що продовжить працювати, "щоб протистояти лісовим пожежам та допомагати сім'ям".

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