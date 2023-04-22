Индия приостановила закупку оружия у России: СМИ назвали причину

Ракетные комплексы С-400, закупленные Индией в РФ. Фото: российские СМИ

Индия приостановила поставки военной техники из РФ. Это связано с тем, что страна пытается найти механизм оплаты, который не нарушал бы санкции США.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на индийских чиновников.

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Проблемы с оплатой

По данным издания, индийские платежи за российское оружие на сумму свыше 2 млрд долларов "застряли" на год, страна не может оплатить счет в долларах США, поскольку опасается вторичных санкций. Россия не поставила Индии две батареи систем ПВО С-400.

Стороны не могут договориться о способах оплаты. Россия не хочет принимать рупии из-за нестабильности обменного курса. Нью-Дели со своей стороны также не хочет заключать сделку в рублях из-за опасений, что не сможет приобрести достаточное количество российской валюты по справедливому курсу.

Варианты выхода из ситуации

Собеседники издания отмечают, что правительство Индии предложило Москве использовать рупии, полученные от продажи оружия, для инвестирования в индийские долговые обязательства и рынки капитала во избежание накопления рупий, однако правительство РФ не считает такое предложение привлекательным.

Одним из возможных решений, как пишет Bloomberg, могло бы стать использование евро и дирхамов, используемых для оплаты российской нефти. Однако, отмечает издание, использование этих валют для оплаты вооружений может вызвать реакцию со стороны США и привести к увеличению расходов из-за неблагоприятного для Индии обменного курса.

Есть еще идея расплатиться за оружие индийскими товарами, отмечает издание. Впрочем, она тяжело реализуется, поскольку российский экспорт в Индию значительно превышает импорт из нее.

Последствия для Индии

По словам источников издания, вопрос оплаты за оружие в последнее время приобрел большую актуальность и доминировал в дискуссиях во время январского визита советника по национальной безопасности Аджита Довала в Москву. Этот же вопрос также активно обсуждался на переговорах в Дели между вице-премьер-министром России Денисом Мантуровым и министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром.

Отмечается, что отсутствие поставок комплектующих и запасных частей является важной проблемой для Индии, поскольку у нее на вооружении находятся более 250 истребителей Су-30, более 1,2 тыс. танков Т-90 и 7 субмарин российского производства.

Напомним, ранее стало известно, что Индия отказалась от идеи совместного с Россией производства вертолетов. В Дели заявили о готовности лишь покупать вертолеты Ка-226Т у России.

Также ранее стало известно, что Соединенные Штаты впервые предоставили Индии свои истребители. Таким образом, Вашингтон склоняет страну к тому, чтобы она перестала покупать оружие у России.