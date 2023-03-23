В рф палає завод, який виготовляє двигуни для військової техніки окупантів: деталі

Пожежа на заводі в росії

У четвер, 23 березня, у росії спалахнула чергова пожежа на великому підприємстві. Цього разу у Ярославлі горить моторний завод, який виробляє двигуни для ворожої армії.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Деталі пожежі

Російські ЗМІ інформують про евакуацію з охопленої вогнем адмінбудівлі семи співробітників заводу.

Як повідомило з посиланням на російське МНС кремлівське пропагандистське видання "Ріа Новини", пожежа виникла на території підприємства близько 12:30 за київським часом.

Вони також заявили, що густий чорний дим спостерігається у триповерховій адміністративній будівлі.

Зазначимо, що це підприємство є одним із найбільших виробників двигунів для техніки російської армії.

Нагадаємо, 18 березня в росії знову сталася пожежа на промисловому підприємстві у московській області. На території міста Долгопрудний загорілася цистерна з маслом на хімічному заводі.

За неофіційною інформацією, під час пожежі постраждала щонайменше одна людина.

Окрім того, декількома днями раніше у Ростові сталася масштабна пожежа в будівлі управління прикордонної служби ФСБ. Відомо, про трьох загиблих внаслідок пожежі.