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В рф палає завод, який виготовляє двигуни для військової техніки окупантів: деталі

23 березня 2023 14:13
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Пожежа на заводі в росії
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У четвер, 23 березня, у росії спалахнула чергова пожежа на великому підприємстві. Цього разу у Ярославлі горить моторний завод, який виробляє двигуни для ворожої армії.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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Деталі пожежі

Російські ЗМІ інформують про евакуацію з охопленої вогнем адмінбудівлі семи співробітників заводу.

Як повідомило з посиланням на російське МНС кремлівське пропагандистське видання "Ріа Новини", пожежа виникла на території підприємства близько 12:30 за київським часом.

Вони також заявили, що  густий чорний дим спостерігається у триповерховій адміністративній будівлі.

Зазначимо, що це підприємство є одним із найбільших виробників двигунів для техніки російської армії.

Нагадаємо, 18 березня в росії знову сталася пожежа на промисловому підприємстві у московській області. На території міста Долгопрудний загорілася цистерна з маслом на хімічному заводі.

За неофіційною інформацією, під час пожежі постраждала щонайменше одна людина.

Окрім того, декількома днями раніше у Ростові сталася масштабна пожежа в будівлі управління прикордонної служби ФСБ. Відомо, про трьох загиблих внаслідок пожежі. 

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