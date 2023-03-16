У Ростові сталася масштабна пожежа в будівлі управління прикордонної служби ФСБ

Пожежа у Ростові

Сьогодні, 16 березня, у росії сталася чергова масштабна пожежа. У місті Ростов-на-Дону палає будівля управління прикордонної служби ФСБ.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Деталі

"Пожежа сталася в будівлі прикордонного управління по Ростовській області, підрозділи рятувальників виїхали на місце", — йдеться у повідомленні.

Низка російських ЗМІ стверджують, що пожежа сталася після вибуху, який пролунав на складі.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що внаслідок пожежі щонайменше дві людини отримали травми.

Нагадаємо, 13 березня у московській області спалахнула пожежа. В Одінцово горів склад.

Також ми писали, що нещодавно у москві виникла пожежа у дев'ятиповерховому будинку на вулиці Академіка Корольова, 13. За даними ЗМІ, у цьому приміщенні розташований офіс російського пропагандистського телеканалу "Спас".

Додамо, ввечері 5 березня неподалік москви пролунав вибух. За попередньою інформацією, він стався на коксогазовому заводі у місті Видне.