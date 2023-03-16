В Ростове произошел масштабный пожар в здании управления пограничной службы ФСБ

Пожар в Ростове

Сегодня, 16 марта, в россии произошел очередной масштабный пожар. В городе Ростов-на-Дону горит здание управления пограничной службы ФСБ.

Об этом сообщают российские СМИ.

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"Пожар произошел в здании пограничного управления по Ростовской области, подразделения спасателей выехали на место", — говорится в сообщении.

Ряд российских СМИ утверждают, что пожар произошел после раздавшегося на складе взрыва.

Напомним, 13 марта в московской области вспыхнул пожар. В Одинцово горел склад.

Также мы писали, что недавно в москве возник пожар в девятиэтажном доме по улице Академика Королева, 13. По данным СМИ, в этом помещении расположен офис российского пропагандистского телеканала "Спас".

Добавим, вечером 5 марта недалеко от москвы раздался взрыв. По предварительной информации, он произошел на коксогазовом заводе в городе Вене.