В Ростове произошел масштабный пожар в здании управления пограничной службы ФСБ
Сегодня, 16 марта, в россии произошел очередной масштабный пожар. В городе Ростов-на-Дону горит здание управления пограничной службы ФСБ.
Об этом сообщают российские СМИ.
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"Пожар произошел в здании пограничного управления по Ростовской области, подразделения спасателей выехали на место", — говорится в сообщении.
Ряд российских СМИ утверждают, что пожар произошел после раздавшегося на складе взрыва.
Напомним, 13 марта в московской области вспыхнул пожар. В Одинцово горел склад.
Также мы писали, что недавно в москве возник пожар в девятиэтажном доме по улице Академика Королева, 13. По данным СМИ, в этом помещении расположен офис российского пропагандистского телеканала "Спас".
Добавим, вечером 5 марта недалеко от москвы раздался взрыв. По предварительной информации, он произошел на коксогазовом заводе в городе Вене.