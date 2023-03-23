Пожар на заводе в россии

В четверг, 23 марта, в россии вспыхнул очередной пожар на крупном предприятии. На этот раз в Ярославле горит моторный завод, который производит двигатели для вражеской армии.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Детали пожара

Российские СМИ проинформировали об эвакуации из охваченного огнем админздания семи сотрудников завода.

Как сообщило со ссылкой на российское МЧС кремлевское пропагандистское издание "Риа Новости", пожар возник на территории предприятия около 12:30 по киевскому времени.

Они также заявили, что густой черный дым наблюдается в трехэтажном административном здании.

Отметим, что предприятие является одним из крупнейших производителей двигателей для техники российской армии.

Напомним, 18 марта в россии снова произошел пожар на промышленном предприятии в московской области. На территории города Долгопрудного загорелась цистерна с маслом на химическом заводе.

По неофициальной информации, во время пожара пострадал по меньшей мере один человек.

Кроме того, несколькими днями ранее в Ростове произошел масштабный пожар в здании управления пограничной службы ФСБ. Известно, о трех погибших в результате пожара.