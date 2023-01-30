Иран вызвал украинского посла для объяснений комментариев Украины после ударов БпЛА по военному заводу

Дроновая атака по заводу в Иране: украинского посла вызвали на ковер после комментариев Подоляка
Иран вызвал в понедельник временного поверенного в делах Украины в Тегеране из-за комментариев его страны по удару беспилотника по военному заводу в центральной иранской провинции Исфахан. В то же время, за атакой, вероятно, стоит Израиль.
Об этом сообщает Alarabiya news.
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"В Украине, которая обвиняет Иран в поставке россии сотен беспилотных летательных аппаратов для нанесения ударов по гражданским объектам в украинских городах, отдаленных от фронта, старший помощник президента Владимира Зеленского напрямую связал инцидент с войной там (в Украине. — Ред.)", — говорится в сообщении.
В воскресенье, 29 января, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал взрывы в Иране.
"Взрывная ночь в Иране: дроновые и ракетные производства, нефтепереработка. Украина же предупреждала", — написал тогда Подоляк, что и смутило руководство Ирана после взрывов на территории страны.
Дроновая атака на заводы в Иране
На крупных предприятиях в разных районах Ирана в ночь на 29 января начались по меньшей мере четыре сильных пожара, сопровождавшихся взрывами. Арабские СМИ заявили о начале военной операции Израиля в Иране.
Взрывы были подтверждены на четырех объектах:
- на оборонном предприятии в городе Исфахан;
- в городе Хой провинции Западный Азербайджан;
- на нефтехимическом заводе в городе Азершехр, Восточный Азербайджан;
- в Кередж, провинция Альборз.
Напомним, ранее сообщалось, что США и Израиль начали масштабные военные учения. Скорее всего, они направлены на противостояние Ирану.