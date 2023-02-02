Любитель раскопок нашел золотое ожерелье, связанное с Генрихом VIII

В настоящее время изделие представлено в Британском музее

Любитель раскопок Чарли Кларк в 2019 году нашел золотой кулон в Уорикшире, в регионе Вест-Мидлендс в Англии. Изделие в форме сердца украшено красно-белыми цветочными узорами, изображающими союз короля Генриха VIII и его первой жены Екатерины Арагонской. Сейчас кулон представлен в Британском музее.

Об этом сообщает IFLScience.

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Кулон имеет форму сердца весом 300 г. Одну сторону украшает тюдоровская роза, оплетающая куст растущей из этой же ветви граната. На реверсе изображены буквы Г и К — Генри и Кэтрин — соединенные вместе. На обеих сторонах надписи TOVS + IORS внизу, каламбур на основе французского слова "toujours", что означает "всегда".

"Этот прекрасный кулон является невероятным открытием, которое дает нам ощутимую связь с Генрихом VIII и Екатериной Арагонской и обогащает наше понимание тогдашнего королевского двора", — сказал исполнительный директор "Исторической Англии" Дункан Уилсон.

Фото: Birmingham Museums Trust

Фото: Birmingham Museums Trust

Напомним, археологи, работающие в южном египетском городе Луксор, нашли город римской эпохи. По оценке археологов, развалинам римского поселения 1800 лет.