Число погибших в результате землетрясения в Турции пересекло отметку в 9 тысяч
В Турции возросло число погибших в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля. Катастрофа унесла жизни 9 057 человек.
Об этом сообщает CNN Türk.
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Эрдоган заявил, что к такому землетрясению невозможно было подготовиться: количество жертв превысило 16 тысяч
Что известно
"С того момента, как произошло землетрясение, наши префектуры, наши учреждения мобилизовались и поспешили на помощь нашим гражданам. Отслеживание этих работ продолжается по всей стране при координации AFAD (турецкого агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС. — Ред.). Без сомнения, наша работа непростая. Суровые погодные условия усилили масштабы разрушений, вызванных этим землетрясением, которое произошло в районе, населенном 13,5 миллионами людей. Мы мобилизовали все возможности государства и нации и направили их в зону бедствия", — заявил президент Турции Реджей Тайип Эрдоган.
По его словам, на данный момент число погибших в Турции составляет 9 057 человек. Число раненых составляет 52 979 по всей стране. Количество разрушенных зданий составляет 6 444.
Чрезвычайное положение
Президент Турции объявил чрезвычайное положение на три месяца в пострадавших от землетрясения регионах. Речь идет о десяти провинциях на юго-востоке страны.
По словам Реджепа Эрдогана, для работ в зоне бедствия мобилизованы усилия всех государственных структур Турции, персонала и техники. В пострадавших районах работают более 50 тыс. спасателей. Их количество увеличивается благодаря командам из Турции и других государств.
Напомним, в Турции произошло мощное землетрясение. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.
Даже спустя несколько часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за мощного землетрясения, которое унесло сотни жизней в Турции. Глава государства предложил стране помощь в преодолении последствий крушения.
"Я выражаю соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших в результате землетрясения в Турции и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем народ Турции в это тяжелое время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", — сказал Зеленский.
Кроме того, ЕС и НАТО выразили готовность помочь Турции на фоне землетрясения в стране. Известно, что глава дипломатии ЕС Боррель и генсек Североатлантического союза Столтенберг уже ведут переговоры.
Следует отметить, что землетрясение также произошло в Сирии и Казахстане.
Сейсмолог Александр Кендзера заявил, что землетрясения вероятны также в Украине, а именно в Киеве и Крыму.