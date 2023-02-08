Число погибших в результате землетрясения в Турции пересекло отметку в 9 тысяч

Работы по ликвидации последствий землетрясения продолжаются / Фото: REUTERS/Suhaib Salem

В Турции возросло число погибших в результате землетрясения, которое произошло 6 февраля. Катастрофа унесла жизни 9 057 человек.

Об этом сообщает CNN Türk.

Что известно

"С того момента, как произошло землетрясение, наши префектуры, наши учреждения мобилизовались и поспешили на помощь нашим гражданам. Отслеживание этих работ продолжается по всей стране при координации AFAD (турецкого агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС. — Ред.). Без сомнения, наша работа непростая. Суровые погодные условия усилили масштабы разрушений, вызванных этим землетрясением, которое произошло в районе, населенном 13,5 миллионами людей. Мы мобилизовали все возможности государства и нации и направили их в зону бедствия", — заявил президент Турции Реджей Тайип Эрдоган.

По его словам, на данный момент число погибших в Турции составляет 9 057 человек. Число раненых составляет 52 979 по всей стране. Количество разрушенных зданий составляет 6 444.

Чрезвычайное положение

Президент Турции объявил чрезвычайное положение на три месяца в пострадавших от землетрясения регионах. Речь идет о десяти провинциях на юго-востоке страны.

По словам Реджепа Эрдогана, для работ в зоне бедствия мобилизованы усилия всех государственных структур Турции, персонала и техники. В пострадавших районах работают более 50 тыс. спасателей. Их количество увеличивается благодаря командам из Турции и других государств.

Напомним, в Турции произошло мощное землетрясение. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.

Даже спустя несколько часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за мощного землетрясения, которое унесло сотни жизней в Турции. Глава государства предложил стране помощь в преодолении последствий крушения.

"Я выражаю соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших в результате землетрясения в Турции и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем народ Турции в это тяжелое время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", — сказал Зеленский.

Кроме того, ЕС и НАТО выразили готовность помочь Турции на фоне землетрясения в стране. Известно, что глава дипломатии ЕС Боррель и генсек Североатлантического союза Столтенберг уже ведут переговоры.