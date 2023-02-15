Швейцария отказалась конфисковывать замороженные активы рф: какая причина
Швейцария не может конфисковать замороженные активы россии. Это запрещает конституция страны.
Об этом говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии.
-
Дембеле и Бускетс не помогут "Барселоне" в матче Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед"
-
Пономарев чувственно поздравил сына с 16-летием и выложил коллаж с архивными фотографиями
-
Жданов рассказал о двух сценариях развития событий во время контрнаступления ВСУ
-
Что будет с ценами на продукты питания в 2023 году
-
"Не было дать обновление графиков": одесский ДТЭК оштрафовали
-
Боррель призвал страны ЕС делиться танками из Украиной и предупредил об "решающих событиях" в войне
-
Во Львове лечат мальчика, который в шесть лет весит пятнадцать килограммов
-
"Но немного я в за**бе": Дантес написал песню о трудностях воспитания детей
-
Служебный пес одесских таможенников нашел партию наркотиков
-
Гороскоп на 16 февраля: Близнецам — избегать незапланированных расходов, Львам — продуктивный день
Подробности
"Экспроприация частных активов законного происхождения без компенсации недопустима по швейцарскому законодательству. Конфискация замороженных частных активов противоречит федеральной конституции и действующему правовому порядку и нарушает международные обязательства Швейцарии", — говорится в заявлении.
В то же время Федеральный совет Швейцарии подчеркнул, что, несмотря на это, будет поддерживать Украину.
"Независимо от дискуссий по замороженным российским активам, федеральный совет подтвердил свое намерение продолжать поддерживать Украину", — добавили в Федеральном совете.
Напомним, Швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы более чем в 19 млрд долларов. Сумма составляет треть всех декларируемых российских активов в Швейцарии.
Также мы писали, что Европейский Союз нашел правовые варианты использования арестованных российских активов в пользу Украины. Юридическая служба ЕС сообщила о них странам-членам Союза.