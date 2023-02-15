Швейцария отказалась конфисковывать замороженные активы рф

Страна будет поддерживать Украину независимо от дискуссий по замороженным российским активам

Швейцария не может конфисковать замороженные активы россии. Это запрещает конституция страны.

Об этом говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии.

Подробности

"Экспроприация частных активов законного происхождения без компенсации недопустима по швейцарскому законодательству. Конфискация замороженных частных активов противоречит федеральной конституции и действующему правовому порядку и нарушает международные обязательства Швейцарии", — говорится в заявлении.

В то же время Федеральный совет Швейцарии подчеркнул, что, несмотря на это, будет поддерживать Украину.

"Независимо от дискуссий по замороженным российским активам, федеральный совет подтвердил свое намерение продолжать поддерживать Украину", — добавили в Федеральном совете.

Напомним, Швейцарский банк Credit Suisse заморозил российские активы более чем в 19 млрд долларов. Сумма составляет треть всех декларируемых российских активов в Швейцарии.

Также мы писали, что Европейский Союз нашел правовые варианты использования арестованных российских активов в пользу Украины. Юридическая служба ЕС сообщила о них странам-членам Союза.