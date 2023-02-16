Российская Госдума прекратила действие Устава Совета Европы и 20 международных договоров

Инициатива была внесена в Думу в январе 2023 года

Государственная дума россии во время заседания в четверг, 16 февраля, приняла закон о прекращении действия в отношении россии Устава Совета Европы (СЕ), а также 20 международных договоров с организацией. Страна вышла из договоров и отказалась от Устава в связи с прекращением членства в СЕ.

Об этом сообщает прокремлевское издание ТАСС.

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Инициатива была внесена в Думу в январе 2023 года российским диктатором владимиром путиным. В документе отмечается, что россия выходит из договоров и отказывается от Устава СЕ в связи с прекращением членства в этой организации.

Всего денонсируют 21 документ, среди них — европейские конвенции о пресечении терроризма, о защите прав человека, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия и т. д.

По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, прекращение действия, в частности, Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) "не скажется негативным образом на соблюдении прав человека в россии".

Заместитель главы МИД россии Александр Грушко предположил, что вместо Совета Европы в будущем может быть создана другая организация.

"Но это будет уже совсем другая организация, построенная на других началах, на тех началах, на которых именно задумывался Совет Европы когда-то", — сказал Грушко.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 февраля выступит с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Скорее всего, он будет говорить об интеграции аннексированных украинских регионов.