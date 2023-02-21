Речь путина 21 февраля – диктатор пожаловался на планы Украины отвоевать Крым

Диктатор цинично заявил, что россия будет "защищать" оккупированный полуостров

Россия цинично обвиняет Украину в намерениях ударить по оккупированному Крыму. И вроде бы в этом ей помогают союзники.

Об этом кровожадный диктатор владимир путин сказал в своей речи на федеральном собрании 21 февраля.

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"Те, кто спланировал новую атаку на Донецк, на Донбасс, четко понимали, что следующая цель — удар по Крыму, мы это знали и понимали, а Киев об этом открыто говорит", — заявил путин.

Также глава Кремля заявил цинично о "защите своих людей и своем доме".

Напомним, Институт изучения войны несколько дней назад прогнозировал, что владимир путин, скорее всего, будет снова говорить именно об аннексированных украинских регионах. В частности, о Донецкой и Луганской областях.