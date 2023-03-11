​​Латвия передала Украине первые автомобили, конфискованные у пьяных водителей

Украина получила восемь автомобилей из Латвии

Украина начала получать первые автомобили, переданные Латвией. Эти автомобили конфискованы согласно правилам действующего латвийского законодательства в водители, которых поймали на управлении в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает латвийское издание LSM.

Автомобили поехали в Украину

Латвия начала процесс передачи конфискованных у пьяных водителей автомобилей на нужды Украины.

В первой партии таких автомобилей будет восемь.

Известно, что бывшие владельцы не получат за это никакую компенсацию.

Как используют конфискованные авто

Часть автомобилей будет передана на нужды воинских частей Министерства обороны Украины.

Также несколько автомобилей поедут в регионы. Речь идет о Винницкой областной клинической больнице и территориальном медицинском объединении Купянского городского совета Харьковской области.

Напомним, 17 февраля Сейм Латвии окончательно принял изменения в закон о помощи гражданскому населению Украины.

Согласно этим изменениям, автомобили, конфискованные у нетрезвых водителей, можно будет передавать на нужды Украины.

В дальнейшем решение о передаче конфискованных автомобилей Украине в каждом конкретном случае будет приниматься Кабинетом министров Латвии.

Процесс передачи автомобилей будет осуществляться через организацию, которая уже сотрудничает с украинским правительством и получает конкретные запросы о помощи.

Фото: Aija Kinca/LTV