Масштабное ДТП в Венгрии: на трассе столкнулось 42 автомобиля, начался пожар
Сегодня, 11 марта, на автотрассе М1 в 30 километрах от венгерской столицы Будапешта произошло масштабное ДТП. Столкнулись пять грузовиков и 37 легковых автомобилей.
Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на службы экстренной помощи.
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Подробности
По предварительной информации, ДТП произошло из-за пылевой бури, возникшей на трассе в момент аварии. В результате столкновения начался пожар, охвативший 19 авто.
По меньшей мере, 26 человек получили ранения, среди них шестеро находятся в тяжелом состоянии. На место ДТП были направлены пожарные, полиция и скорая помощь.
Напомним, в столице Армении Ереване утром 7 марта произошла масштабная автомобильная авария. В ДТП попал автобус, в котором были работниками правительства Армении.
Также мы писали, что в результате столкновения пассажирского поезда со встречным грузовым составом на севере Греции погибли 32 человека, а около 85 получили ранения. Катастрофа произошла в ночь на вторник недалеко от города Темпе, когда несколько поездов сошли с рельсов и вспыхнули.
Добавим, в Новгородской области на 504 километре трассы М-11 "Нева" 32 автомобиля попали в ДТП. Авария произошла из-за плохих погодных условий.