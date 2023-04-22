Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Президент Бразилии не рискнул ехать в Украину: отправит помощника arrow

Президент Бразилии не рискнул ехать в Украину: отправит помощника

22 апреля 2023 14:38
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Президент Бразилии не рискнул ехать в Украину: отправит помощника
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Reuters
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва неоднозначно высказался о предложении посетить Украину. Сам ехать не захотел, а отправляет своего помощника.

Об этом пишет португальсткое издание Folha.

Читайте также:

По поручению главы Бразилии в Украину отправится специальный помощник президента по международным вопросам Селсо Аморим. Об этом сообщают в Администрации Силвы.

"Президент принял решение и поручил мне сообщить, что специальный помощник по международным вопросам, экс-главы МИД, который уже был в России, посетит Украину", — сказал Марсио Маседо, руководитель генерального секретариата Администрации президента Бразилии.

Недавно состоялась 5-дневная встреча Луис Инасиу Лула да Силвы с представителями Ассоциации украинцев в Португалии. Как пишет Reuters, теплой встречи не было, а в посольство Бразилии в Португалии активисты пришли с громкими надписями на плакатах: "Россия – террористическое государство" и "Хватит убивать наших детей".

"Ежедневно в Украине умирают люди, и нам нужна международная поддержка. "Удивительно, что Президент... всю жизнь боровшийся за демократию, сейчас на стороне тоталитаризма", — заявил президент Украинской ассоциации в Португалии Павел Садоха.

Напомним, ранее мы писали о том, что спикер МИД Олег Николенко обратился к президенту Бразилии — пригласил посетить Украину.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас