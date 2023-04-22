Президент Бразилии не рискнул ехать в Украину: отправит помощника

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва неоднозначно высказался о предложении посетить Украину. Сам ехать не захотел, а отправляет своего помощника.

Об этом пишет португальсткое издание Folha.

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По поручению главы Бразилии в Украину отправится специальный помощник президента по международным вопросам Селсо Аморим. Об этом сообщают в Администрации Силвы.

"Президент принял решение и поручил мне сообщить, что специальный помощник по международным вопросам, экс-главы МИД, который уже был в России, посетит Украину", — сказал Марсио Маседо, руководитель генерального секретариата Администрации президента Бразилии.

Недавно состоялась 5-дневная встреча Луис Инасиу Лула да Силвы с представителями Ассоциации украинцев в Португалии. Как пишет Reuters, теплой встречи не было, а в посольство Бразилии в Португалии активисты пришли с громкими надписями на плакатах: "Россия – террористическое государство" и "Хватит убивать наших детей".

"Ежедневно в Украине умирают люди, и нам нужна международная поддержка. "Удивительно, что Президент... всю жизнь боровшийся за демократию, сейчас на стороне тоталитаризма", — заявил президент Украинской ассоциации в Португалии Павел Садоха.

Напомним, ранее мы писали о том, что спикер МИД Олег Николенко обратился к президенту Бразилии — пригласил посетить Украину.