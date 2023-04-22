Президент Бразилії не ризикнув їхати в Україну: відправить помічника

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва. Фото: Reuters

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, який неоднозначно висловився щодо пропозиції відвідати Україну, сам їхати не захотів. Натомість у подорож відправляє свого помічника.

Про це пише португальстке видання Folha.

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За дорученням очільника Бразилії до України вирушить спеціальний помічник президента з міжнародних питань Селсо Аморім. Про це повідомляють у Адміністрації Сілви.

"Президент прийняв рішення і доручив мені повідомити, що спеціальний помічник з міжнародних питань, екс-глави МЗС, який уже був у Росії, відвідає Україну", — сказав Марсіо Маседо, керівник генерального секретаріату Адміністрації президента Бразилії.

Нещодавно відбулась 5-денна зустріч Луїс Інасіу Лула да Сілви із представниками Асоціації українців у Португалії. Як пише Reuters, теплої зустрічі не було, а до посольства Бразилії в Португалії активісти прийшли із гучними написами на плакатах: "Росія – терористична держава" та "Досить вбивати наших дітей".

"Щодня в Україні вмирають люди, і нам потрібна міжнародна підтримка. "Дивно, що Президент... який все життя боровся за демократію, зараз на боці тоталітаризму", — заявив президент Української асоціації в Португалії Павло Садоха.

Нагадаємо, раніше ми писали про скандальну пропозицію Прзидента Бразилії. Луїс Ігнасіо да Сілва заявив, що Україна може погодитися на російську анексію Криму. Це нібито припинить війну і встановить мир у регіоні.

Після цього речник МЗС Олег Ніколенко звернувся до президента Бразилії — запросив відвідати Україну і побачити все те жахіття, яке принесла Росія, на власні очі.