"Вернем свое": депутат російської думи шокував заявою про анексію територій Туреччини

Семен Багдасаров

Депутат держдуми рф Семен Багдасаров запропонував окупувати частину Туреччини, поки та переживає кризу і ослаблена після руйнівних землетрусів. Російський політик заговорив про те, що Стамбул — "исконно русская земля".

В ефірі пропагандистської програми Соловйов.Live Багдасаров закликав скористатися кризою у Туреччині і "повернути Константинополь".

Ідея про анексію турецьких територій

"Туреччина зараз у складному становищі. Давайте скористаємося. Виженемо із Середньої Азії, розколемо її вплив в Україні, виженемо з південного Кавказу і піднімемо певні сили у Туреччині. І повернемо у склад нашої держави те, що історично належить нам", — сказав політик, підвищуючи голос.

Далі його зовсім "понесло" у фантазіях про загарбання Стамбула. Він почав викрикувати, як росія має "повернути своє".

"Над храмом святої Софії піднімемо хрест. Покажемо фрески у храмі, які сховані від людей, і музику, молитви арамейською мовою. Можна російською. Підготуйте! Може, досить? Повернемо все це собі!" — істерично заявив Багдасаров.

Політик переконаний, що Стамбул "ніколи не був турецьким". Та заявив, що Туреччина нібито якимось чином зазіхає на території росії.

"Ця криза має стати крахом і приєднанням до нас "наших територій", — сказав Багдасаров.

Нагадаємо, нещодавно пропагандистка Маргарита Симоньян закликала росіян помирати на фронті.

Також пропагандистка раніше висловила побоювання, що Грузія може почати відвойовувати у рф свою законну територію, Абхазію. Натомість грузинам вона пригрозила ударом по Тбілісі.

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