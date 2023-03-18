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"Вернем свое": депутат російської думи шокував заявою про анексію територій Туреччини

18 березня 2023 12:07
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Семен Багдасаров
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Депутат держдуми рф Семен Багдасаров запропонував окупувати частину Туреччини, поки та переживає кризу і ослаблена після руйнівних землетрусів. Російський політик заговорив про те, що Стамбул — "исконно русская земля". 

В ефірі пропагандистської програми Соловйов.Live Багдасаров закликав скористатися кризою у Туреччині і "повернути Константинополь". 

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Ідея про анексію турецьких територій

"Туреччина зараз у складному становищі. Давайте скористаємося. Виженемо із Середньої Азії, розколемо її вплив в Україні, виженемо з південного Кавказу і піднімемо певні сили у Туреччині. І повернемо у склад нашої держави те, що історично належить нам", — сказав політик, підвищуючи голос. 

Далі його зовсім "понесло" у фантазіях про загарбання Стамбула. Він почав викрикувати, як росія має "повернути своє". 

"Над храмом святої Софії піднімемо хрест. Покажемо фрески у храмі, які сховані від людей, і музику, молитви арамейською мовою. Можна російською. Підготуйте! Може, досить? Повернемо все це собі!" — істерично заявив Багдасаров. 

Політик переконаний, що Стамбул "ніколи не був турецьким". Та заявив, що Туреччина нібито якимось чином зазіхає на території росії. 

"Ця криза має стати крахом і приєднанням до нас "наших територій", — сказав Багдасаров. 

Нагадаємо, нещодавно пропагандистка Маргарита Симоньян закликала росіян помирати на фронті

Також пропагандистка раніше висловила побоювання, що Грузія може почати відвойовувати у рф свою законну територію, Абхазію. Натомість грузинам вона пригрозила ударом по Тбілісі.

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