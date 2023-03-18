"Вернем свое": депутат російської думи шокував заявою про анексію територій Туреччини
Депутат держдуми рф Семен Багдасаров запропонував окупувати частину Туреччини, поки та переживає кризу і ослаблена після руйнівних землетрусів. Російський політик заговорив про те, що Стамбул — "исконно русская земля".
В ефірі пропагандистської програми Соловйов.Live Багдасаров закликав скористатися кризою у Туреччині і "повернути Константинополь".
-
У Генштабі пояснили, чи справді ДПСУ заборонили виїзд юнакам віком від 15 до 18 років
-
Кількість суден, відправлених рф до протоки Босфор, перевищила українські показники втричі
-
Пелюстки, наче скляні: японські вчені виявили унікальний вид орхідеї
-
США вирішили здихатися росіян-втікачів від мобілізації: подробиці від Guardian
-
Деокупація острова Зміїний врятувала українську економіку, — Братчук
-
Трамп приховав подарунки від лідерів іноземних держав на суму понад 290 тисяч доларів
-
Ексчемпіон світу робить ставку на Усика в бою проти Ф'юрі
-
Volkswagen презентував бюджетний електрокар: скільки він буде коштувати
-
"В моєї мами важка робота": одесити на день занурились у світ комунальників
-
Юсов пояснив, чому росія втратила вплив на українську економіку та логістику
Ідея про анексію турецьких територій
"Туреччина зараз у складному становищі. Давайте скористаємося. Виженемо із Середньої Азії, розколемо її вплив в Україні, виженемо з південного Кавказу і піднімемо певні сили у Туреччині. І повернемо у склад нашої держави те, що історично належить нам", — сказав політик, підвищуючи голос.
Далі його зовсім "понесло" у фантазіях про загарбання Стамбула. Він почав викрикувати, як росія має "повернути своє".
"Над храмом святої Софії піднімемо хрест. Покажемо фрески у храмі, які сховані від людей, і музику, молитви арамейською мовою. Можна російською. Підготуйте! Може, досить? Повернемо все це собі!" — істерично заявив Багдасаров.
Політик переконаний, що Стамбул "ніколи не був турецьким". Та заявив, що Туреччина нібито якимось чином зазіхає на території росії.
"Ця криза має стати крахом і приєднанням до нас "наших територій", — сказав Багдасаров.
Нагадаємо, нещодавно пропагандистка Маргарита Симоньян закликала росіян помирати на фронті.
Також пропагандистка раніше висловила побоювання, що Грузія може почати відвойовувати у рф свою законну територію, Абхазію. Натомість грузинам вона пригрозила ударом по Тбілісі.
Читайте також: Нічого святого: як пропагандисти кремля від безсилля згадують бога, а діють як сатана