"Вернем свое": депутат российской думы шокировал заявлением об аннексии территорий Турции

Семен Багдасаров

Депутат госдумы России Семен Багдасаров предложил оккупировать часть Турции, пока она переживает кризис и ослаблена после разрушительных землетрясений. Российский политик заговорил о том, что Стамбул – "исконно русская земля".

В эфире пропагандистской программы Соловьев Live Багдасаров призвал воспользоваться кризисом в Турции и "вернуть Константинополь".

Идея об аннексии турецких территорий

"Турция сейчас в сложном положении. Давайте воспользуемся. Выгоним из Средней Азии, расколем ее влияние в Украине, выгоним с южного Кавказа и поднимем определенные силы в Турции. И вернем в состав нашего государства то, что исторически принадлежит нам", — сказал политик, повышая голос.

Дальше его совсем "понесло" в фантазиях о захвате Стамбула. Он начал выкрикивать, как россия должна "вернуть свое".

"Над храмом святой Софии воздвигнем крест. Покажем фрески в храме, спрятанные от людей, и музыку, молитвы на арамейском языке. Можно на русском. Подготовьте! Может хватит? Вернем все это себе!" – истерически заявил Багдасаров.

Политик убежден, что Стамбул "никогда не был турецким". И заявил, что Турция якобы каким-то образом посягает на территории россии.

"Этот кризис должен стать крахом и присоединением к нам "наших территорий", — сказал Багдасаров.

Напомним, недавно пропагандистка Маргарита Симоньян призвала россиян умирать на фронте.

Также пропагандистка ранее выразила опасение, что Грузия может начать отвоевывать в россии свою законную территорию, Абхазию. Зато грузинам она пригрозила ударом по Тбилиси.

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