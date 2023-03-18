"Вернем свое": депутат российской думы шокировал заявлением об аннексии территорий Турции
Депутат госдумы России Семен Багдасаров предложил оккупировать часть Турции, пока она переживает кризис и ослаблена после разрушительных землетрясений. Российский политик заговорил о том, что Стамбул – "исконно русская земля".
В эфире пропагандистской программы Соловьев Live Багдасаров призвал воспользоваться кризисом в Турции и "вернуть Константинополь".
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Идея об аннексии турецких территорий
"Турция сейчас в сложном положении. Давайте воспользуемся. Выгоним из Средней Азии, расколем ее влияние в Украине, выгоним с южного Кавказа и поднимем определенные силы в Турции. И вернем в состав нашего государства то, что исторически принадлежит нам", — сказал политик, повышая голос.
Дальше его совсем "понесло" в фантазиях о захвате Стамбула. Он начал выкрикивать, как россия должна "вернуть свое".
"Над храмом святой Софии воздвигнем крест. Покажем фрески в храме, спрятанные от людей, и музыку, молитвы на арамейском языке. Можно на русском. Подготовьте! Может хватит? Вернем все это себе!" – истерически заявил Багдасаров.
Политик убежден, что Стамбул "никогда не был турецким". И заявил, что Турция якобы каким-то образом посягает на территории россии.
"Этот кризис должен стать крахом и присоединением к нам "наших территорий", — сказал Багдасаров.
Напомним, недавно пропагандистка Маргарита Симоньян призвала россиян умирать на фронте.
Также пропагандистка ранее выразила опасение, что Грузия может начать отвоевывать в россии свою законную территорию, Абхазию. Зато грузинам она пригрозила ударом по Тбилиси.
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