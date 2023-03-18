Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow "Вернем свое": депутат российской думы шокировал заявлением об аннексии территорий Турции arrow

"Вернем свое": депутат российской думы шокировал заявлением об аннексии территорий Турции

18 марта 2023 12:07
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Семен Багдасаров
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Депутат госдумы России Семен Багдасаров предложил оккупировать часть Турции, пока она переживает кризис и ослаблена после разрушительных землетрясений. Российский политик заговорил о том, что Стамбул – "исконно русская земля".

В эфире пропагандистской программы Соловьев Live Багдасаров призвал воспользоваться кризисом в Турции и "вернуть Константинополь".

Читайте также:

Идея об аннексии турецких территорий

"Турция сейчас в сложном положении. Давайте воспользуемся. Выгоним из Средней Азии, расколем ее влияние в Украине, выгоним с южного Кавказа и поднимем определенные силы в Турции. И вернем в состав нашего государства то, что исторически принадлежит нам", — сказал политик, повышая голос.

Дальше его совсем "понесло" в фантазиях о захвате Стамбула. Он начал выкрикивать, как россия должна "вернуть свое".

"Над храмом святой Софии воздвигнем крест. Покажем фрески в храме, спрятанные от людей, и музыку, молитвы на арамейском языке. Можно на русском. Подготовьте! Может хватит? Вернем все это себе!" – истерически заявил Багдасаров.

Политик убежден, что Стамбул "никогда не был турецким". И заявил, что Турция якобы каким-то образом посягает на территории россии.

"Этот кризис должен стать крахом и присоединением к нам "наших территорий", — сказал Багдасаров.

Напомним, недавно пропагандистка Маргарита Симоньян призвала россиян умирать на фронте.

Также пропагандистка ранее выразила опасение, что Грузия может начать отвоевывать в россии свою законную территорию, Абхазию. Зато грузинам она пригрозила ударом по Тбилиси.

Читайте также: Ничего святого: как пропагандисты кремля от бессилия вспоминают бога, а действуют как сатана

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

12:07 Известный украинский тренер опозорился заявлением о спорте вне политики

Новина з фото

12:00 Задержание в Одессе: мужчина хотел отправить посылку, а может попасть в тюрьму

12:00Почему в мире появляется все больше вспышек вирусов — анализ вирусолога

11:33 Сколько офицеров российской армии ликвидировано в Украине: обнародованы новые данные

11:30 В Одесской области пограничники обнаружили изобретательную схему пересечения границы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:16 Марсель и Малиновский приняли важное решение о будущем игрока сборной Украины

11:12 "Одолжил ребенка" у друга: на границе с Венгрией задержали 20-летнего уклониста

Новина з відео

10:59Скандал в волонтерском центре Одессы: угрозы депутату и сотрясение мозга у охранника

10:50 Расширение НАТО: США выступили с призывом к Турции и Венгрии

10:35 Украина и США провели важные переговоры: Ермак рассказал детали

Новина з відео

10:59Скандал в волонтерском центре Одессы: угрозы депутату и сотрясение мозга у охранника

Новина з відео

10:20Ночная атака дронами увеличивает вероятность ракетного обстрела, — Гуменюк

Новина з відео

10:10 Тренер гандбольного клуба "Одесса" Михаил Щукин ушел из жизни: что он говорил о войне

Новина з відео

06:14 Синхронистка Марта Федина рассказала о блестящей победе на историческом этапе Кубка мира

Новина з відео

20:45Историческое решение: Владимир Зеленский отреагировал на ордер для путина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:53 Оккупант рассказывает другу о "забитых" трехсотыми больницах в рф и нехватке вооружения, — перехват

Новина з відео

19:36 Снижает сахар и "плохой" холестерин: какой фрукт нужно добавить в рацион

Новина з відео

19:30 Кризис Ротаня перед матчем сборной: тренер не выиграл четвертый матч с "Александрией"

Новина з відео

18:42 Теперь не только Джонсон и Зеленский: Мюсли UA презентовали зажигательный трек с Джо Байденом

Эксклюзив

17:00История Украины не нужна: одесситы об отмене данного предмета из обязательных

12:00Почему в мире появляется все больше вспышек вирусов — анализ вирусолога

Новина з фото

20:45 Джонни Депп и Эмбер Херд "отдыхают": история громкого развода Пола Маккартни

Эксклюзив

19:00Бучу почти не узнать: как выглядит город сегодня — большой репортаж

Эксклюзив

18:00Будут ли арбузы в этом году и сколько будут стоить овощи: прогнозы посевной 2023

Эксклюзив

17:00История Украины не нужна: одесситы об отмене данного предмета из обязательных

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

14:35Строгий дресс-код и нехватка финансирования: сопродюсер украинского фильма о закулисье "Оскар-2023"

Эксклюзив

11:10Что нужно Индии и Китаю от россии и чего ожидать от саммита НАТО: польский эксперт о главном

Новина з фото

22:16 От артистов кабаре до олимпийских чемпионов: эти звезды сменили пол и стали известными женщинами

21:13 Если покупать, то именно сейчас: важный прогноз курса доллара

Новина з фото

20:10 Нижнее белье и камни из почек: самые странные лоты от знаменитостей на аукционах

Актуальное по теме

None 18 Март 11:44

Известный украинский тренер опозорился заявлением о спорте вне политики

None 18 Март 11:34

Задержание в Одессе: мужчина хотел отправить посылку, а может попасть в тюрьму

None 16 Март 15:48

Почему в мире появляется все больше вспышек вирусов — анализ вирусолога

None 18 Март 11:33

Сколько офицеров российской армии ликвидировано в Украине: обнародованы новые данные

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB