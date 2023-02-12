Землетрясение в Турции и Сирии - количество жертв увеличилось

Разрушительные землетрясения в Турции и Сирии: количество жертв возросло до 28 тысяч человек, спасательные работы приостановили
Число погибших в Турции и Сирии после землетрясения, произошедшего 6 февраля, достигло 28 192 человек. Спасательные работы в Турции после смертельного землетрясения прерваны из-за проблем безопасности.
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Ухудшение ситуации с безопасностью на юге Турции помешало спасательным работам. Немецкие и австрийские спасатели приостановили свои поисковые операции, аргументируя это стычками между неназванными группами. Также поступали сообщения о мародерстве на местах.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что будет использовать чрезвычайные полномочия, чтобы наказать всех, кто нарушил закон.
Напомним, в Турции произошло мощное землетрясение. В стране объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.
Даже спустя несколько часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за мощного землетрясения, которое унесло сотни жизней в Турции. Глава государства предложил стране помощь в преодолении последствий крушения.
"Я выражаю соболезнования президенту Эрдогану, турецкому народу и семьям погибших в результате землетрясения в Турции и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы поддерживаем народ Турции в это тяжелое время. Мы готовы оказать необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы", — сказал Зеленский.
Кроме того, ЕС и НАТО выразили готовность помочь Турции на фоне землетрясения в стране. Известно, что глава дипломатии ЕС Боррель и генсек Североатлантического союза Столтенберг уже ведут переговоры.
Следует отметить, что землетрясение также произошло в Сирии и Казахстане.
Сейсмолог Александр Кендзера заявил, что землетрясения вероятны также в Украине, а именно в Киеве и Крыму.