Землетрус у Туреччині та Сирії - кількість жертв збільшилася

Погіршення ситуації з безпекою на півдні Туреччини перешкодило рятувальним роботам

Кількість загиблих у Туреччині та Сирії після землетрусу, що стався 6 лютого, сягнула 28 192 осіб. Рятувальні роботи в Туреччині після смертельного землетрусу перервано через проблеми безпеки.

Про це пише CNN та BBC.

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Погіршення ситуації з безпекою на півдні Туреччини перешкодило рятувальним роботам. Німецькі та австрійські рятувальники призупинили свої пошукові операції, аргументуючи це сутичками між неназваними групами. Також надходили повідомлення про мародерство на місцях.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що використовуватиме надзвичайні повноваження, щоб покарати всіх, хто порушив закон.

Нагадаємо, в Туреччині стався потужний землетрус. У країні оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.

Навіть після кількох годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через потужний землетрус, який забрав сотні життів у Туреччині. Глава держави запропонував країні допомогу у подоланні наслідків катастрофи.

"Я висловлюю співчуття президенту Ердогану, турецькому народу та сім’ям загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим. Ми підтримуємо народ Туреччини у цей скрутний час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків катастрофи", — сказав Зеленський.

Крім того, у ЄС та НАТО виразили готовність допомогти Туреччині на фоні землетрусу в країні. Відомо, що глава дипломатії ЄС Боррель та генсек Альянсу Столтенберг вже ведуть перемовини.