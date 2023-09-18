Румыния хочет запретить импорт агропродукции из Украины еще на 30 дней

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. Фото: google.com

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку предлагает продлить запрет на импорт агропродукции из Украины еще на 30 дней. Он попросит министров сельского хозяйства и экономики принять общее распоряжение.

Об этом сообщает RFI.

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Чолаку подчеркнул, что сегодня, 18 сентября, ждет от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля предложения по лицензированию экспорта зерновых, которые он будет обсуждать.

"Как вы видели, Комиссия требовала ввести систему лицензирования экспорта зерновых в страны ЕС. Премьер-министр Украины также придерживался той же логики, говоря о том, что жесткий контроль все равно будет", — сказал премьер Румынии.

По его словам, после решения Еврокомиссии не продлевать запрет на украинскую агропродукцию, ни один килограмм пшеницы не был импортирован в Румынию из Украины.

"Если будут запросы на экспорт в Румынию, я обязательно попрошу министра аграрной политики и министра экономики принять совместный указ о том, что сроком на 30 дней, пока все не выяснится, ограничения будут продлены. Повторяю, запросов нет, и хочу заверить аграриев, что такого, как было год назад, уже не будет", — добавил Чолаку.

Напомним, Украина будет судиться с Польшей, Венгрией и Словакией из-за их отказа отменить запрет на импорт сельскохозяйственной продукции. Три страны выступили против Еврокомиссии, которая решила разрешить продажу украинского зерна на территории ЕС.

Также мы писали, что Евросоюз сосредоточен на том, чтобы внедрить новую систему импорта зерна. Также Еврокомиссия призвала Польшу, Венгрию и Словакию быть конструктивными после эмбарго на импорт зерна из Украины.