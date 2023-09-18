Румунія хоче заборонити імпорт агропродукції з України ще на 30 днів

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку. Фото: google.com

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку пропонує продовжити заборону на імпорт агропродукції з України ще на 30 днів. Він попросить міністрів сільського господарства та економіки ухвалити спільне розпорядження.

Про це повідомляє RFI.

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Чолаку наголосив, що сьогодні, 18 вересня, чекає від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля пропозиції щодо ліцензування експорту зернових, які він буде обговорювати.

"Як ви бачили, Комісія вимагала запровадити систему ліцензування експорту зернових до країн ЄС. Прем'єр-міністр України також дотримувався тієї ж логіки, кажучи про те, що жорсткий контроль все одно буде", — сказав прем'єр Румунії.

За його словами, після рішення Єврокомісії не продовжувати заборону на українську агропродукцію, жоден кілограм пшениці не був імпортований до Румунії з України.

"Якщо будуть запити на експорт до Румунії, я обов'язково попрошу міністра аграрної політики і міністра економіки ухвалити спільний наказ про те, що терміном на 30 днів, поки все не з'ясується, обмеження буде продовжено. Повторюю, запитів немає, і хочу запевнити аграріїв, що такого, як було рік тому, вже не буде", — додав Чолаку.

Нагадаємо, Україна буде судитися з Польщею, Угорщиною та Словаччиною через їхню відмову скасувати заборону на імпорт сільськогосподарської продукції. Три країни виступили проти Єврокомісії, яка вирішила дозволити продаж українського зерна на території ЄС.

Також ми писали, що Євросоюз зосереджений на тому, щоб запровадити нову систему імпорту зерна. Також Єврокомісія закликала Польщу, Угорщину та Словаччину бути конструктивними після їхніх ембарго на імпорт зерна з України.