Румыния выделит Украине $800 тысяч через механизмы НАТО

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Более 800 тысяч долларов предоставит Румыния Украине для укрепления обороны по инициатие НАТО. Перед началом встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску подчеркнул: поддержка Украины должна продолжаться столько, сколько будет нужно.

Об этом сообщает издание DW.

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Глава МИД Румынии подчеркнул, что мир в евроатлантическом пространстве может обеспечить только победа Украины в войне против россии. Поэтому НАТО должна поддерживать Киев, пока это будет нужно.

"Как я неоднократно отмечал, если мы хотим мира в регионе, если мы хотим мира в евроатлантическом пространстве, нам нужно сделать так, чтобы Украина выиграла эту войну. Другого варианта нет! Следовательно, мы позаботимся о том, чтобы это произошло", — подчеркнул он.

Говоря о перспективах вступления Украины в НАТО, министр отметил, что Румыния является сторонником "политики открытых дверей".

"Мы поддерживали выполнение решения Бухарестского саммита 2008 года по Украине и Грузии, и будем поддерживать это и дальше" , — отметил он.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что во время заседания Комиссии Украина-НАТО состоялся откровенный разговор. Она была по поводу позиции некоторых стран, что "членство Украины в Альянсе не ко времени".