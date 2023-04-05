Румунія виділить Україні $800 тисяч через механізми НАТО

Румунія надасть Україні 800 тис. дол. на зміцнення оборони
Понад 800 тисяч доларів для зміцнення оборони України через ініціативу НАТО щодо нарощування оборонного потенціалу надасть Румунія. Перед початком зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску підкреслив: підтримка України має тривати стільки, скільки треба.
Про це повідомляє видання DW.
Голова МЗС Румунії наголосив, що мир в євроатлантичному просторі може забезпечити лише перемога України у війні проти Росії. Тому НАТО має підтримувати Київ, доки це буде потрібно.
"Як я неодноразово зазначав, якщо ми хочемо миру в регіоні, якщо ми хочемо миру в євроатлантичному просторі, нам потрібно зробити так, щоб Україна виграла цю війну. Іншого варіанту немає! Отже, ми подбаємо про те, щоб це сталося", — наголосив він.
Говорячи про перспективи вступу України до НАТО, міністр зауважив, що Румунія є прихильником "політики відкритих дверей".
"Ми підтримували виконання рішення Бухарестського саміту 2008 року щодо України та Грузії, і будемо підтримувати це й надалі", — зазначив він.
Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба розповів, що під час засідання Комісії Україна-НАТО відбулася відверта розмова. Вона була з приводу позиції деяких країн, що "членство України в Альянсі не на часі".