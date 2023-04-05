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Румунія надасть Україні 800 тис. дол. на зміцнення оборони

5 квітня 2023 03:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Румунія виділить Україні $800 тисяч через механізми НАТО
Ілюстративне фото
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Понад 800 тисяч доларів для зміцнення оборони України через ініціативу НАТО щодо нарощування оборонного потенціалу надасть Румунія. Перед початком зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску підкреслив: підтримка України має тривати стільки, скільки треба.

Про це повідомляє видання DW

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Голова МЗС Румунії наголосив, що мир в євроатлантичному просторі може забезпечити лише перемога України у війні проти Росії. Тому НАТО має підтримувати Київ, доки це буде потрібно.

"Як я неодноразово зазначав, якщо ми хочемо миру в регіоні, якщо ми хочемо миру в євроатлантичному просторі, нам потрібно зробити так, щоб Україна виграла цю війну. Іншого варіанту немає! Отже, ми подбаємо про те, щоб це сталося", — наголосив він.

Говорячи про перспективи вступу України до НАТО, міністр зауважив, що Румунія є прихильником "політики відкритих дверей".

"Ми підтримували виконання рішення Бухарестського саміту 2008 року щодо України та Грузії, і будемо підтримувати це й надалі", — зазначив він.

Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба розповів, що під час засідання Комісії Україна-НАТО відбулася відверта розмова. Вона була з приводу позиції деяких країн, що "членство України в Альянсі не на часі". 

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