Саймон Шустер заявил, что источниками для его скандальной статьи были люди из окружения Зеленского

Американский журналист Саймон Шустер. Фото: TRANSITLOUNGERADIO.NET

Автор резонансного материала The Time о ситуации в Украине, американский журналист Саймон Шустер заявил, что его источниками является нынешнее окружение президента Украины Владимира Зеленского. Также он упомянул в комментарии экс-советника Офиса Президента Украины Алексея Арестовича.

Об этом он написал в Twitter.

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По словам журналиста, в тексте материала речь не шла о бывших людях из ближайшего окружения президента Зеленского.

Пост Шустера. Источник: Twitter

"Если внимательно прочитать текст, там речь не идет о бывших советниках, или "бывших сотрудниках" Офиса президента. Мы говорим о нынешних советниках Зеленского. Слово "бывший" нигде не встречается, ни в коем предложении", — написал он в Twitter.

Также он ответил на замечания по поводу цитирования в материале бывшего советника Банковой Алексея Арестовича. Говорит: во время последнего разговора с Арестовичем тот уже не работал в Офисе президента.

"И еще раз: нигде в статье я не цитирую "бывшего" советника или помощника Зеленского. Арестович не работал в администрации президента с весны или лета 2022 года, когда я последний раз с ним разговаривал", — добавил Шустер.

Напомним, что недавно Саймон Шустер выпустил статью в журнале Time, где заявил, что "президент Зеленский чувствует себя преданным своими западными союзниками". Материал прокомментировали в Офисе президента, заявив, что сама статья — субъективная точка зрения конкретного журналиста.