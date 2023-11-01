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Шукав нацистів в Україні — що відомо про автора резонансної статті у Time про Зеленського

1 листопада 2023 03:33
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Шукав нацистів в Україні — що відомо про автора резонансної статті у Time про Зеленського
Автор журналу Time Саймон Шустер. Фото: Українська правда
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Журналіст американського журналу Time присвятив українському президенту Володимиру Зеленському цілу статтю, яка потрапила на головну обкладинку. Матеріал, який набрав жвавого обговорення серед українців, привернув увагу і до самого автора — Саймона Шустера.

Про це повідомляє Telegraf.

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Як зауважив журналіст та головний редактор LB.ua Олег Базар, Шустер був в Україні 2014 року і на той час шукав "нацистів" в Україні. Зокрема, він писав матеріали, які критикують "Азов".

Реакція на резонансний матеріал Тime. Фото: скриншот

Саймон Шустер писав статті про "Азов"

Сам Шустер згодом визнав, що положення "Азова" та "Правого сектору" в Україні надто роздуте.

"Я не бачив свастику фашистську, але символіка, яку вибрав цей командир або полк "Азов", явно пов’язуються в суспільній свідомості точно з неонацистським рухом. В інтерв’ю зі мною командир Андрій Білецький всіляко заперечував, що це має щось спільне з німецьким фашизмом, він казав, що це давні українські символи, але я не дуже вірю, бо там їх два. І на своїх шевронах вони ці неонацистські символи поєднали. Один наклали на інший. Але я не вірю, що це може бути збіг" — казав він.

Також, за його словами, він зустрічав людей на Донбасі, які представлялися російськими військовими та виконували доручення Кремля.

"Також там були люди, мало людей, з тих, з якими я особисто спілкувався, які представлялися російськими офіцерами, представниками спецслужб, але не показували жодних документів, що підтверджують, так що я не можу довести, так це чи ні, але вони говорили, що ми такі й такі, отримуємо деякі команди з Москви", — говорив Шустер.

При цьому також цікаво, що в Росії  його критикували ще з часів початку громадянської війни в Сирії. Ці наративи також потрапляли і до українських ЗМІ.

Варто додати, що Саймон Шустер народився в Москві і понад 15 років працював у Росії та Україні. 

Що передувало

Журналіст Саймон Шустер опублікував матеріал у якому заявив, що у своїх президентських телефонних розмовах та закордонних поїздках Президенту України все важче переконувати світових лідерів у необхідності допомоги Україні.

Натомість радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк вважає "субʼєктивною точкою зору конкретного журналіста" колонку в американському виданні Time про Зеленського.

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