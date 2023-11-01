Искал нацистов в Украине — что известно об авторе резонансной статьи в Time о Зеленском

Автор журнала Time Саймон Шустер. Фото: Украинская правда

Журналист американского журнала Time посвятил украинскому президенту Владимиру Зеленскому целую статью, которая попала на главную обложку. Материал, набравший живого обсуждения среди украинцев, привлек внимание и к самому автору — Саймону Шустеру.

Об этом сообщает Telegraf.

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Как отметил журналист и главный редактор LB.ua Олег Базар, Шустер был в Украине в 2014 году и в то время искал "нацистов" в Украине. В частности, он писал материалы, критикующие "Азов".

Реакция на резонансный материал Тима. Фото: скриншот

Саймон Шустер писал статьи об "Азове"

Сам Шустер впоследствии признал, что положение "Азова" и "Правого сектора" в Украине слишком раздуто.

"Я не видел свастику фашистскую, но символика, которую выбрал этот командир или полк "Азов", явно связываются в общественном сознании точно с неонацистским движением. В интервью со мной командир Андрей Белецкий всячески отрицал, что это имеет нечто общее с немецким фашизмом, он говорил, что это древние украинские символы, но я не очень верю, потому что там их два. И на своих шевронах они эти неонацистские символы соединили. Один наложили на другой. Но я не верю, что это может быть совпадение», — говорил он.

По его словам, он встречал людей на Донбассе, которые представлялись российскими военными и выполняли поручения Кремля.

"Также там были люди, мало людей, из тех, с которыми я лично общался, которые представлялись российскими офицерами, представителями спецслужб, но не показывали никаких подтверждающих документов, так что я не могу доказать, так это или нет, но они говорили , что мы такие и такие, получаем некоторые команды из Москвы", — говорил Шустер.

При этом также интересно, что в России его критиковали еще со времен начала гражданской войны в Сирии. Эти нарративы также попадали и в украинские СМИ.

Стоит отметить, что Саймон Шустер родился в Москве и более 15 лет работал в России и Украине.

Что предшествовало

Журналист Саймон Шустер опубликовал материал, в котором заявил, что в своих президентских телефонных разговорах и зарубежных поездках Президенту Украины все труднее убеждать мировых лидеров в необходимости помощи Украине.

В то же время советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает "субъективной точкой зрения конкретного журналиста" колонку в американском издании Time о Зеленском.