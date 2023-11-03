Саймон Шустер заявив, що джерелами для його скандальної статті були люди з оточення Зеленського

Американський журналіст Саймон Шустер. Фото: TRANSITLOUNGERADIO.NET

Автор резонансного матеріалу The Time про ситуацію в Україні, американський журналіст Саймон Шустер заявив, що його джерелами є нинішнє оточення президента України Володимира Зеленського. Також він згадав в коментарі ексрадника Офісу Президента України Олексія Арестовича.

Про це він написав у Twitter.

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За словами журналіста, в тексті матеріалу не йшлося мови про колишніх людей з найближчого оточення президента Зеленського.

Пост Шустера. Джерело: Twitter

"Якщо уважно прочитати текст, там не йдеться про колишніх радників, чи "колишніх співробітників" Офісу президента. Ми говоримо про нинішніх радників Зеленського. Слово "колишній" ніде не зустрічається, в жодному реченні", — написав він у Twitter.

Також він відповів на зауваження, щодо цитування у матеріалі колишнього радника Банкової Олексія Арестовича. Каже: під час останньої розмови з Арестовичем, той вже не працював в Офісі президента.

"І ще раз: ніде у статті я не цитую "колишнього" радника чи помічника Зеленського. Арестович не працював в адміністрації президента з весни чи літа 2022 року, коли я востаннє з ним розмовляв", — додав Шустер.

Нагадаємо, що не так давно Саймон Шустер випустив статтю у журналі Time, де заявив, що "президент Зеленський почувається зрадженим своїми західними союзниками". Матеріал прокоментували в Офісі президента, заявивши, що сама стаття — суб'єктивна точка зору конкретного журналіста.