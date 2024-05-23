Сенат Польши проголосовал за помощь украинцам.

Заседание польского правительства. Фото: Radek Pietruszka/PAP

Верхняя палата польского парламента без внесения поправок приняла правительственный закон о продлении легальности пребывания и оказании помощи украинцам, прибывшим в Польшу после полномасштабного вторжения России. Закон поддержали 87 сенаторов, четыре высказались против, а один сенатор воздержался.

Об этом сообщается на сайте Сената в четверг, 23 мая.

Читайте также:

Помощь украинцам в Польше

Законопроект был представлен на рассмотрение Сената 16 мая. Он предусматривает продление правового статуса украинских беженцев, а также обеспечивает их дальнейшую поддержку, включая доступ к жилью, медицинским услугам, образованию и социальной помощи.

С 1 июля финансирование проживания и питания украинских беженцев, находящихся в особо сложной ситуации, будет возможно только на основании подписанного соглашения с местным воеводой.

Правила возмещения расходов на проживание и питание в центрах коллективного проживания также изменятся, чтобы взимание надлежащих доплат стало более эффективным.

Постановление также предусматривает отмену с 1 июля единовременного пособия в размере 300 злотых и пособия на финансирование фотографии (ранее фото для оформления PESEL UKR делали бесплатно).

Большинство положений закона вступят в силу с 1 июля, но сначала документ еще будет передан на рассмотрение в Сенат и подпись президенту Польши.

Напомним, 15 мая парламент Польши принял поправки к закону о помощи гражданам Украины. Они предусматривают продолжение легальности пребывания украинцев в стране.

Также мы рассказывали, что власти Ирландии приняли решение о сокращении социальных выплат для украинских беженцев, которые находятся в финансируемых государством местах и в центрах для прибывших. Известно, что выплаты уменьшат более чем в пять раз.