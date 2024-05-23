Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Сенат Польщі проголосував за допомогу українцям — деталі arrow

Сенат Польщі проголосував за допомогу українцям — деталі

23 травня 2024 16:28
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Сенат Польщі проголосував за допомогу українцям — деталі
Засідання польського уряду. Фото: Radek Pietruszka/PAP
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Верхня палата польського парламенту без внесення поправок ухвалила урядовий закон щодо продовження легальності перебування і надання допомоги українцям, які прибули до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії. Закон підтримали 87 сенаторів, чотири висловилися проти, а один сенатор утримався.

Про це повідомляється на сайті Сенату в четвер, 23 травня.

Читайте також:

Допомога українцям у Польщі

Законопроєкт був поданий на розгляд Сенату 16 травня. Він передбачає продовження правового статусу українських біженців, а також забезпечує їх подальшу підтримку, включаючи доступ до житла, медичних послуг, освіти та соціальної допомоги.

З 1 липня фінансування проживання та харчування українських біженців, які знаходяться в особливо складній ситуації, буде можливим лише на підставі підписаної угоди з місцевим воєводою.

Правила відшкодування витрат на проживання та харчування в центрах колективного проживання також зміняться, щоб стягнення належних доплат стало більш ефективним.

Постанова також передбачає скасування з 1 липня одноразової грошової допомоги в розмірі 300 злотих та допомоги на фінансування фотографії (раніше фото для оформлення PESEL UKR робили безкоштовно).

Більшість положень закону набере чинності з 1 липня, але спершу документ ще буде передано на розгляд до Сенату та на підпис президентові Польщі.

Нагадаємо, 15 травня парламент Польщі ухвалив поправки до закону про допомогу громадянам України. Вони, зокрема, передбачають продовження легальності перебування українців у країні.

Також ми розповідали, що влада Ірландії ухвалила рішення про скорочення соціальних виплат для українських біженців, які перебувають у місцях, що фінансуються державою, і в центрах для прибулих. Відомо, що виплати зменшать у понад п'ять разів.

Польща
фінансова допомога
Україна
біженці
війна в Україні
українці в Польщі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ