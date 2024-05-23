Сенат Польщі проголосував за допомогу українцям — деталі

Засідання польського уряду. Фото: Radek Pietruszka/PAP

Верхня палата польського парламенту без внесення поправок ухвалила урядовий закон щодо продовження легальності перебування і надання допомоги українцям, які прибули до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії. Закон підтримали 87 сенаторів, чотири висловилися проти, а один сенатор утримався.

Про це повідомляється на сайті Сенату в четвер, 23 травня.

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Допомога українцям у Польщі

Законопроєкт був поданий на розгляд Сенату 16 травня. Він передбачає продовження правового статусу українських біженців, а також забезпечує їх подальшу підтримку, включаючи доступ до житла, медичних послуг, освіти та соціальної допомоги.

З 1 липня фінансування проживання та харчування українських біженців, які знаходяться в особливо складній ситуації, буде можливим лише на підставі підписаної угоди з місцевим воєводою.

Правила відшкодування витрат на проживання та харчування в центрах колективного проживання також зміняться, щоб стягнення належних доплат стало більш ефективним.

Постанова також передбачає скасування з 1 липня одноразової грошової допомоги в розмірі 300 злотих та допомоги на фінансування фотографії (раніше фото для оформлення PESEL UKR робили безкоштовно).

Більшість положень закону набере чинності з 1 липня, але спершу документ ще буде передано на розгляд до Сенату та на підпис президентові Польщі.

Нагадаємо, 15 травня парламент Польщі ухвалив поправки до закону про допомогу громадянам України. Вони, зокрема, передбачають продовження легальності перебування українців у країні.

Також ми розповідали, що влада Ірландії ухвалила рішення про скорочення соціальних виплат для українських біженців, які перебувають у місцях, що фінансуються державою, і в центрах для прибулих. Відомо, що виплати зменшать у понад п'ять разів.