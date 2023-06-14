Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Сенат США блокирует продажу оружия Венгрии: какая причина arrow

Сенат США блокирует продажу оружия Венгрии: какая причина

14 июня 2023 18:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сенат США блокирует продажу оружия Венгрии: какая причина
Сенатор от Республиканской партии США Джеймс Риш. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сенатор от Республиканской партии США Джеймс Риш останавливает продажу оружия США в Венгрии на сумму 735 миллионов долларов. Такие решения вызваны тем, что Будапешт тормозит заявку Швеции на вступление в НАТО.

Об этом сообщает The Washington Post.

Читайте также:

Подробности

Американский чиновник Джеймс Риш заявил, что если Венгрия хочет получить пакет вооружений, включающий 24 батареи ракетных установок HIMARS и более 100 ракет и контейнеров вместе с соответствующими частями и поддержкой, то она должна позволить Швеции вступить в НАТО.

"В течение некоторого времени я прямо выражал свою обеспокоенность правительства Венгрии по поводу его отказа продвигать голосование за вступление Швеции в НАТО. Поскольку сейчас июнь, а это еще не сделано, я решил, что продажа новой военной техники США Венгрии будет приостановлена", — сказал он.

Все значительные продажи оружия требуют от председателя и высокопоставленных членов комитетов по иностранным делам Сената и Палаты представителей дать разрешение и одобрение, прежде чем Государственный департамент публично сообщит о продаже. Возражения Риша мешают Госдепартаменту продвигаться вперед в процессе продажи.

Напомним, 23 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о невозможности Украины победить Россию. Он считает, что завершить конфликт можно только из-за переговоров между Россией и США и ожидает возвращения Трампа как президента США.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас