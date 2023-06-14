Сенат США блокирует продажу оружия Венгрии: какая причина

Сенатор от Республиканской партии США Джеймс Риш. Фото: Reuters

Сенатор от Республиканской партии США Джеймс Риш останавливает продажу оружия США в Венгрии на сумму 735 миллионов долларов. Такие решения вызваны тем, что Будапешт тормозит заявку Швеции на вступление в НАТО.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Американский чиновник Джеймс Риш заявил, что если Венгрия хочет получить пакет вооружений, включающий 24 батареи ракетных установок HIMARS и более 100 ракет и контейнеров вместе с соответствующими частями и поддержкой, то она должна позволить Швеции вступить в НАТО.

"В течение некоторого времени я прямо выражал свою обеспокоенность правительства Венгрии по поводу его отказа продвигать голосование за вступление Швеции в НАТО. Поскольку сейчас июнь, а это еще не сделано, я решил, что продажа новой военной техники США Венгрии будет приостановлена", — сказал он.

Все значительные продажи оружия требуют от председателя и высокопоставленных членов комитетов по иностранным делам Сената и Палаты представителей дать разрешение и одобрение, прежде чем Государственный департамент публично сообщит о продаже. Возражения Риша мешают Госдепартаменту продвигаться вперед в процессе продажи.

Напомним, 23 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о невозможности Украины победить Россию. Он считает, что завершить конфликт можно только из-за переговоров между Россией и США и ожидает возвращения Трампа как президента США.