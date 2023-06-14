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Сенат США блокує продаж зброї Угорщині: яка причина

14 червня 2023 18:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Сенат США блокує продаж зброї Угорщині: яка причина
Сенатор від Республіканської партії США Джеймс Ріш. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сенатор від Республіканської партії США Джеймс Ріш зупиняє продаж зброї США Угорщині на суму 735 мільйонів доларів. Такі рішення спричинені тим, що Будапешт гальмує заявку Швеції на вступ до НАТО.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Деталі

Американський чиновник Джеймс Ріш заявив, якщо Угорщина хоче отримати пакет озброєнь, який включає 24 батареї ракетних установок HIMARS і понад 100 ракет і контейнерів разом із відповідними частинами та підтримкою, то вона повинна дозволити Швеції вступити в НАТО. 

"Протягом деякого часу я прямо висловлював свою стурбованість уряду Угорщини щодо його відмови просувати голосування за вступ Швеції до НАТО. Оскільки зараз червень, а це ще не зроблено, я вирішив, що продаж нової військової техніки США Угорщині буде призупинено", — сказав він.

Зазначається, що усі значні продажі зброї вимагають від голови та високопоставлених членів комітетів у закордонних справах Сенату та Палати представників дати дозвіл і схвалення, перш ніж Державний департамент публічно повідомить про продаж. Заперечення Ріша заважають Держдепартаменту просуватися вперед у процесі продажу.ї

Нагадаємо, 23 травня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про неможливість України перемогти Росію. Він вважає, що завершити конфлікт можливо лише через переговори між Росією та США та чекає на повернення Трампа як президента США.

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