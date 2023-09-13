Среди руководства Кремля нет единодушного мнения относительно проведения мобилизации, — ISW

Российские мобилизованные. Фото: росСМИ

В ближайшем окружении Кремля активно расходятся по поводу необходимости и подготовки ко второй волне мобилизации. Вскоре в Российской Федерации начнется полугодичный осенний призыв, который стартует 1 октября.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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Российские источники в среде служб безопасности утверждали, что некоторые российские чиновники "серьезно" готовятся ко второй волне мобилизации.

"В данном случае важно различать обычный российский призыв на военную службу каждые полгода и широкомасштабную мобилизацию в резерв, подобную той, которая привлекла более 300 000 резервистов к российским вооруженным силам осенью 2022 года", — отметили в Институте.

Аналитики ISW также отметили существование так называемой криптомобилизации, которая привлекает резервистов в меньшем количестве в течение длительного периода времени и с помощью различных способов поощрения или принуждения. При этом такую разновидность мобилизации часто пытаются изобразить, как приток добровольцев.

РосСМИ утверждали, что российские чиновники хотят мобилизовать от 170 000 до 175 000 резервистов и перенести дату осеннего призыва с 1 октября по 1 ноября, чтобы учесть процессы мобилизации в резерв. Одновременно планируется проводить "контрактную мобилизацию" для набора дополнительных 130 тысяч военнослужащих на контрактную службу.

Недовольные в администрации Путина

Такие планы столкнулись с противодействием со стороны чиновников в администрации президента России. Они опасаются недовольства со стороны других чиновников и широких слоев российского общества.

Все это подвергает сомнению готовность Путина провести реальную мобилизацию в ближайшее время, поскольку даже ему приходится учитывать мнение своих сообщников.

Как ранее сообщалось, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал о мобилизации в России. По его словам, ежемесячно в РФ рекрутировали десятки тысяч человек.

Добавим, враг готовится к очередной волне мобилизации. В России устраивают облавы на мужчин, а на временно оккупированных территориях также наблюдается определенная активность.