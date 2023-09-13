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Серед очільників Кремля нема одностайної думки щодо проведення мобілізації, — ISW

13 вересня 2023 07:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Серед очільників Кремля нема одностайної думки щодо проведення мобілізації, — ISW
Російські мобілізовані. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В найближчому оточенні Кремля активно розходяться з приводу необхідності та підготовки до другої хвилі мобілізації. Невдовзі в Російській Федерації розпочнеться піврічний осінній призов, який стартує 1 жовтня.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

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В Росії проводять мобілізацію

Російські джерела у середовищі служб безпеки стверджували, що окремі російські чиновники "серйозно" готуються до другої хвилі мобілізації.

"В даному випадку важливо розрізняти звичайний російський призов на військову службу кожні півроку та широкомасштабну мобілізацію в резерв, подібну до тієї, яка залучила понад 300 000 резервістів до російських збройних сил восени 2022 року", — наголосили в Інституті.

Аналітики ISW також наголосили на існуванні так званої криптомобілізації, яка залучає резервістів у меншій кількісті протягом тривалого періоду часу та за допомогою різноманітних способів заохочення або примусу. При цьому такий різновид мобілізації часто намагаються змалювати, як притік добровольців.

РосЗМІ стверджували, що російські чиновники хочуть мобілізувати від 170 000 до 175 000 резервістів і перенести дату осіннього призову з 1 жовтня на 1 листопада, щоб врахувати процеси мобілізації в резерв. Одночасно планується проводити  "контрактну мобілізацію" для набору додаткових 130 000 військовослужбовців на контрактну службу.

Незадоволені в адміністрації Путіна

Такі плани зіштовхнулися з протидією з боку чиновників в адміністрації президента Росії. Вони побоюються незадоволення з боку інших чиновників і широких прошарків російського суспільства.

Все це ставить під сумнів готовність Путіна провести реальну мобілізацію найближчим часом, оскільки навіть йому доводиться враховувати думку своїх спільників.

Як раніше повідомлялося, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів про мобілізацію в Росії. За його словами, щомісяця в РФ рекрутували десятки тисяч людей.

Додамо, ворог готується до чергової хвилі мобілізації. В Росії влаштовують облави на чоловіків, а на тимчасово окупованих територіях також спостерігається певна активність. 

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