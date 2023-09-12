Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Юсов заявив, що щомісяця в РФ рекрутували десятки тисяч людей arrow

Юсов заявив, що щомісяця в РФ рекрутували десятки тисяч людей

12 вересня 2023 19:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Юсов заявив, що щомісяця в РФ рекрутували десятки тисяч людей
Представник ГУР МО України. Фото: АрміяInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів про мобілізацію в Росії. За його словами, щомісяця в РФ рекрутували десятки тисяч людей.

Про це Андрій Юсов розповів в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Мобілізація в РФ

Юсов розповів, що нова хвиля офіційної мобілізації в Росії переносилася декілька разів. За його словами, наразі вона стоїть дуже гостро.

"Зараз загарбники і керівництво режиму стикнулися з необхідністю нової хвилі мобілізації. Мова про кінець вересня. Це не означає, що завтра ця нова орда з'явиться на фронті, тому що це тривалий процес", — пояснив представник ГУР.

Нагадаємо, У розвідці Британії вважають, що до кінця 2023 року в РФ хочуть поповнити армію 420 тисячами військовослужбовців. Водночас мобілізація негативно впливає на економічний сектор і створює дефіцит робочої сили. 

Також ми писали, що у Головному управлінні розвідки вважають, що в РФ, ймовірно, не оголошуватимуть масштабної мобілізації. Наразі Кремль готується до виборів у 2024 році. 

Додамо, ворог готується до чергової хвилі мобілізації. В Росії влаштовують облави на чоловіків, а на тимчасово окупованих територіях також спостерігається певна активність. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Жінки на обліку, повістки в "Дії". Чого чекати від нового керівництва Міноборони

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз