Юсов заявив, що щомісяця в РФ рекрутували десятки тисяч людей

Представник ГУР МО України. Фото: АрміяInform

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів про мобілізацію в Росії. За його словами, щомісяця в РФ рекрутували десятки тисяч людей.

Про це Андрій Юсов розповів в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Мобілізація в РФ

Юсов розповів, що нова хвиля офіційної мобілізації в Росії переносилася декілька разів. За його словами, наразі вона стоїть дуже гостро.

"Зараз загарбники і керівництво режиму стикнулися з необхідністю нової хвилі мобілізації. Мова про кінець вересня. Це не означає, що завтра ця нова орда з'явиться на фронті, тому що це тривалий процес", — пояснив представник ГУР.

Нагадаємо, У розвідці Британії вважають, що до кінця 2023 року в РФ хочуть поповнити армію 420 тисячами військовослужбовців. Водночас мобілізація негативно впливає на економічний сектор і створює дефіцит робочої сили.

Також ми писали, що у Головному управлінні розвідки вважають, що в РФ, ймовірно, не оголошуватимуть масштабної мобілізації. Наразі Кремль готується до виборів у 2024 році.

Додамо, ворог готується до чергової хвилі мобілізації. В Росії влаштовують облави на чоловіків, а на тимчасово окупованих територіях також спостерігається певна активність.