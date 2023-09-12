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Юсов заявил, что ежемесячно в РФ рекрутировали десятки тысяч людей

12 сентября 2023 19:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Юсов заявил, что ежемесячно в РФ рекрутировали десятки тысяч людей
Представитель ГУР МО Украины. Фото: АрмияInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал о мобилизации в России. По его словам, ежемесячно в РФ рекрутировали десятки тысяч человек.

Об этом Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона.

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Мобилизация в РФ

Юсов рассказал, что новая волна официальной мобилизации в России переносилась несколько раз. По его словам, сейчас она стоит очень остро.

"Сейчас захватчики и руководство режима столкнулись с необходимостью новой волны мобилизации. Речь о конце сентября. Это не означает, что завтра эта новая орда появится на фронте, потому что это длительный процесс", — объяснил представитель ГУР.

Напомним, в разведке Британии считают, что до конца 2023 года в РФ хотят пополнить армию 420 тысячами военнослужащих. В то же время, мобилизация негативно влияет на экономический сектор и создает дефицит рабочей силы.

Также мы писали, что в Главном управлении разведки считают, что в РФ, вероятно, не будут объявлять масштабную мобилизацию. В настоящее время Кремль готовится к выборам в 2024 году.

Добавим, враг готовится к очередной волне мобилизации. В России устраивают облавы на мужчин, а на временно оккупированных территориях также наблюдается определенная активность.

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