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Сестра Ким Чен Ина раскритиковала Байдена и пригрозила "военным могуществом" Северной Кореи

29 апреля 2023 08:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сестра Ким Чен Ина раскритиковала Байдена и пригрозила "военным могуществом" Северной Кореи
Сестра Ким Чен Ина Ким Йо Чон. Фото: Bloomberg
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сестра Ким Чен Ина отреагировала на слова президента США Джо Байдена об изменении режима в Северной Корее. Она заявила, что эти заявления "можно воспринимать как выражение человека в преклонном возрасте".

Об этом пишет The Guardian.

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Влиятельная сестра лидера Северной Кореи Ким Йо Чон заявила, что ее страна устроит больше демонстраций "военного могущества в ответ на новое соглашение о ядерном сдерживании между США и Южной Кореей" и сказала, что комментарии президента Штатов Джо Байдена — это "бессмысленное замечание от человека в пожилом возрасте".

Такая критика Ким Йо Чжона состоялась после того, как Байден посетил саммит с президентом Южной Кореи Юн Сук Йолем 26 апреля. Позже президент США заявил, что любая ядерная атака Северной Кореи на США или их союзников "приведет к концу любого режима".

"Это можно воспринять как бессмысленное замечание от человека в пожилом возрасте, который вообще не способен взять на себя ответственность за безопасность и будущее США, старого человека без будущего, поскольку для него слишком много служить оставшиеся два года", — сказала Ким Йо Чон.

Напомним, 16 апреля Южная Корея произвела предупредительный выстрел в сторону северокорейского патрульного катера, пересекшего морскую границу между двумя странами. Пограничный патруль Южной Кореи попытался вынудить северокорейский катер покинуть территориальные воды страны, выполняя свои обязанности по охране границы.

Добавим, 17 апреля Южная Корея, Соединенные Штаты и Япония начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Восточного моря. Страны активизировались для усиления сдерживания северокорейских угроз.

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