Сестра Кім Чен Ина розкритикувала Байдена та пригрозила "військовою могутністю" Північної Кореї

Сестра Кім Чен Ина Кім Йо Чон. Фото: Blоomberg

Сестра Кім Чен Ина відреагувала на слова президента США Джо Байдена про зміну режиму у Північній Кореї. Вона заявила, що ці заяви "можна сприймати як висловлювання людини у похилому віці".

Про це пише The Guardian.

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Впливова сестра лідера Північної Кореї Кім Йо Чон заявила, що її країна влаштує більше демонстрацій військової могутності у відповідь на нову угоду про ядерне стримування між США та Південною Кореєю" та сказала, що коментарі президента Штатів Джо Байдена — це "безглузде зауваження від людини в літньому віці".

Така критика Кім Йо Чжона відбулася після того, як Байден відвідав саміт із президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем 26 квітня. Пізніше президент США заявив, що будь-яка ядерна атака Північної Кореї на США або їхніх союзників "приведе до кінця будь-якого режиму".

"Це можна сприйняти як безглузде зауваження від людини в літньому віці, яка взагалі не здатна взяти на себе відповідальність за безпеку та майбутнє США, старої людини без майбутнього, оскільки для нього занадто багато служити ще два роки на своїй посаді", — сказала Кім Йо Чон.

Нагадаємо, 16 квітня Південна Корея здійснила попереджувальний постріл у бік північнокорейського патрульного катера, який перетнув морський кордон між двома країнами. Прикордонний патруль Південної Кореї спробував змусити північнокорейський катер залишити територіальні води країни, виконуючи свої обов'язки з охорони кордону.

Додамо, 17 квітня, Південна Корея, Сполучені Штати і Японія розпочали тристоронні навчання з протиракетної оборони в міжнародних водах Східного моря. Країни активізувалися задля посилення стримування північнокорейських загроз.