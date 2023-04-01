Сестра Ким Чен Ина обвиняет Киев в призывах к ядерному оружию

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Инна обвинила Украину в разработке ядерного оружия. При этом госпожа Ким, которая сама является высокопоставленным чиновником Северной Кореи, не предоставила никаких доказательств этого утверждения.

Об этом говорится в сообщении Sky News .

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По данным государственных СМИ Северной Кореи, сестра Ким Чен Ина обвинила Украину в разработке ядерного оружия.

Ким Йо Чен при этом указала на зарегистрированную в Украине петицию Президенту Владимиру Зеленскому. Там речь идет о размещении ядерного оружия от США на территории Украины или же превращении Украины в государство с собственным ядерным вооружением.

По словам Йо Чен, проядерная украинская петиция, набравшая всего 620 подписей, является политическим сговором Офиса украинского Президента.

Чем занимается сестра главы Северной Кореи?

Говорят, что она является вторым по влиянию человеком на Севере после своего брата.



Официальная должность Ким — заместитель директора департамента Центрального комитета правящей Рабочей партии Северной Кореи. В то же время шпионское агентство Южной Кореи заявило, что оно также занимается отношениями с Южной Кореей и США.

Напомним, Ким Чен Ин на днях впервые показал свое ядерное оружие. Северокорейский диктатор устроил самый большой показ боеголовок режима. Этой демонстрацией оружия он дал миру понять, что не намерен отказываться от своего атомного арсенала.